Brais Méndez: «Está siendo mi temporada más complicada porque las otras eran espectaculares»

Mucha actividad esta semana en Zubieta. Al entrenamiento a puerta abierta hay que sumar que este miércoles ha hablado un peso pesado del vestuario como ... Brais Méndez, que lleva más de un mes de baja por su tercera lesión en el quinto metatarsiano del pie. Pese a ello, «estoy para ser titular el domingo ante el Villarreal, lo tengo claro. Mis sensaciones son buenas, me encuentro bien físicamente y con balón también. Si el míster lo decide, ahí estaré para jugar», ha declarado el mago de Mos en sala de prensa.

El centrocampista ha detallado cómo es su lesión, puesto que en abril de 2024 sufrió su primera rotura, en septiembre de ese año la segunda y ante el Manchester United volvió a caer por tercera vez. «Es un tema complejo, difícil de explicar. Lo importante es que no tengo dolor ni molestias. Mi idea era volver cuanto antes al equipo en las tres lesiones en cuanto me encontrara y me sintiera bien. Hay un momento en el que el pie dice basta con tanto estrés, pero estamos tratando de arreglarlo con plantillas y modificando las botas, esperemos que sea la última y no haya más recaídas», desea el zurdo.

Brais entiende que esta temporada está siendo «la más difícil porque los dos primeros han sido espectaculares. El tema de las lesiones es lo más complicado porque siempre quieres estar disponible, pero te quita ritmo y te sales de la competición y luego cuesta. Pero siempre hemos salido adelante, tanto el equipo como yo, y tengo claro que iremos para arriba», ha manifestado.

También ha hecho mención a su tolerancia al dolor. «Siempre que estoy en el campo aunque tenga molestias quiero jugar, salvo que lo vea imposible. No sé si es mi tolerancia al dolor, mis ganas de ayudar, mi compromiso... Intento aguantar todo lo que pueda», ha apostillado. Ya es un peso pesado en el vestuario. «Intento ayudar a los más jóvenes dándoles confianza, no es fácil cuando estás empezando y cuando llegas a un equipo nuevo y cultura nueva».

La Real Sociedad tiene el domingo un partido complicado ante el Villarreal, donde «no hay margen de error. Sabemos que es complicado, pero dependemos de nosotros para hacer historia en el club. Llegamos vivos, que era lo que queríamos». Los cinco años consecutivos en Europa podrían valer como aval. Brais no cree que esa sea la palabra. «No sé si aval, dudas no tenemos, desde luego. Lo hemos hecho otros años y confiamos mucho en todos». Para entrar en el once deberá sentar a Sucic o a Marín. «Es bueno para todos. Cuanta más competencia haya va a ser siempre mejor para el equipo. Nos gusta esa competencia sana con los que competimos por el puesto».

«No le damos vueltas a lo de no remontar»

El conjunto de Imanol, esta temporada, siempre que se pone por detrás no es capaz de sumar los tres puntos. El gallego desvela que no le dan vueltas en el vestuario. «No le damos vueltas a las remontadas, no lo hemos hablado. Se está dando así y punto. Antes no ganábamos en casa y son rachas y momentos. Ahora quizás remontamos todos los partidos en este tramo final de temporada».

Brais entiende que la semana «ha sido la misma». El gallego ve al equipo «bien, con ganas y actitud para competir el domingo». El partido jugado ante el Mallorca no es nuevo, de hecho a la Real le está costando mucho atacar ante equipos que proponen un bloque medio. Quizás el estilo de juego del Villarreal podría venirle bien. «Puede ser que el de este domingo al ser en su casa se vea un partido más abierto y nos pueda venir mejor. Pero el Villarreal sabe juntarse con dos líneas de cuatro. Tengo compañeros que han jugado con él y míster trabaja mucho ese aspecto. Nos está costando cuando los equipos se meten en bloque bajo, pero tenemos que mejorar y estamos incidiendo en ese sentido».

Jugar ante el submarino amarillo es un« reto importante y bonito. Ganarles sería dar un golpe encima de la mesa y demostraríamos el nivel del equipo que tenemos. Es un gran club y están haciendo una grandísima temporada, pero aquí les ganamos». Que así sea, Brais.