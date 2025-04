Seis 'potrillos' para suplir las bajas

Ángel López San Sebastián Miércoles, 16 de abril 2025, 13:15 Comenta Compartir

Imanol Alguacil se rodea de jugadores del Sanse en vista que no recupera a ninguno de los seis lesionados. La única buena noticia del entrenamiento del miércoles en Zubieta de la Real Sociedad es que Take Kubo se ha ejercitado con absoluta normalidad después de que se retirara con antelación de la práctica del martes por precaución. El entrenador lamenta no poder disponer de Ander Barrenetxea, que sufrió una lesión de tobillo en el encuentro ante el Mallorca y sigue entre algodones.

Así las cosas, Barrene se une a una nómina de lesionados que siguen integrando Aguerd, Becker, Odriozola, Zubeldia y Zakharyan. Especialmente llamativas son las ausencias de los dos primeros, el central marroquí y el delantero de Surinam porque en su caso no hay una lesión objetivable, son molestias las que les están alejando de su participación en partidos y entrenamientos. Las de Aguerd son el tendón rotuliano -y se agravaron en los dos partidos que jugó con Marruecos- y las de Becker son en la rodilla. El exjugador del Unión Berlín lleva ya cinco partidos seguidos sin jugar. Sólo ha participado en siete de los últimos 17 envites ligueros.

Así las cosas, Imanol ha echado mano de seis jugadores del filial, aparte de Marín y Jon Martín, a los que se considera de primer equipo y además ahora son titulares: Fraga, Arana, Beitia, Rodriguez, Goti y Mariezkurrena. Goti no puede jugar ni con el primer ni con el segundo equipo porque está sancionado: vio roja directa contra el Andorra.