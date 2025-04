Becker vuelve a los entrenamientos en Zubieta

Beñat Barreto San Sebastián Jueves, 17 de abril 2025, 12:51 | Actualizado 13:19h. Comenta Compartir

Sheraldo Becker ha sido la noticia positiva en el entrenamiento de este jueves realizado en Zubieta. El extremo ha podido ejercitarse con el resto de ... sus compañeros 35 días después de su último partido, cuando fue titular en la vuelta de los octavos de la Europa League ante el Manchester United en Old Trafford. El de Surinam cayó lesionado en el entrenamiento de aquel sábado post pesadilla en Mánchester y no jugó en Vallecas. Desde entonces no se había entrenado con el grupo.

Está por ver si es demasiado pronto como para que Imanol tire de él y lo meta en la convocatoria que dará el sábado antes de atender a los medios de comunicación en Zubieta. Las buenas noticias terminan ahí puesto que Aguerd no se ha podido ejercitar con sus compañeros. Todavía quedan dos entrenamientos antes de viajar a Villarreal pero está prácticamente descartado ⚡️ Becks is back. pic.twitter.com/oS5GPg615X — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) April 17, 2025 Tampoco se han ejercitado los otros tres lesionados. Zubeldia, Zakharyan y Odriozola continúan con sus respectivas recuperaciones y están descartados para el trascendental choque ante el Villarreal. Barrenetxea, con su esguince leve en el tobillo, tampoco debería llegar a tiempo. Imanol sí que ha reclutado a los mismos potrillos del miércoles. Con los mayores se han entrenado Fraga, Beitia, Mikel Rodríguez, Goti y Mariezkurrena. Goti ha recibido en Zubieta la buena noticia de que su sanción de cuatro partidos se ha visto reducida a dos después de que el Comité de Apelación haya aceptado el recurso presentado por la Real. El mediapunta de Gorliz se pierde por lo tanto los encuentros ante el Lugo y Unionistas, pero podrá ser alistado en el tramo final de la temporada con el Sanse o también podrá ser convocado por Imanol para el derbi ante el Athletic como ocurriera el pasado sábado ante el Mallorca.

Temas

Sheraldo Becker