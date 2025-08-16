Barrenetxea se gana el hueco: la Real presenta a sus cuatro capitanes El extremo se suma al cuarteto de capitanes tras la salida este verano de Martin Zubimendi

Javier Medrano San Sebastián Sábado, 16 de agosto 2025, 14:05 Comenta Compartir

A pocas horas del debut de la Real Sociedad de Sergio en liga, el club guipuzcoano ha dado a conocer los cuatro capitanes que esta temporada 2025-26 portarán el brazalete. Una terna en la que repiten Mikel Oyarzabal, Aritz Elustondo e Igor Zubeldia pero a la que este año se suma Ander Barrenetxea.

El extremo de 23 años, que en alguna ocasión ya había portado el brazalete, se une así al cuarteto de capitanes tras la salida este verano de Martin Zubimendi al Arsenal.

Un salto en el escalafón del vestuario txuri-urdin que le llega al futbolista de Donostia en su séptima temporada en el primer equipo de la Real Sociedad, un año que afronta «renovado mental y físicamente».

«Este año he venido con ganas de ser protagonista, de querer la pelota en todos los partidos, de arrimar el hombro, hacernos fuertes y hacer buena temporada. Haré todo lo que esté en mi mano para sacar todo el potencial. Voy por buen camino. Insisto en que mentalmente y físicamente estoy muy bien, con ganas, y espero que esto siga así, que no se me quite la ilusión», declaró Barrene durante la gira del equipo por Japón hace unas semanas.