Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Barrenetxea, Aritz, Oyarzabal y Zubeldia posan con el brazalete de capitán de la Real Sociedad. REAL SOCIEDAD

Barrenetxea se gana el hueco: la Real presenta a sus cuatro capitanes

El extremo se suma al cuarteto de capitanes tras la salida este verano de Martin Zubimendi

Javier Medrano

San Sebastián

Sábado, 16 de agosto 2025, 14:05

A pocas horas del debut de la Real Sociedad de Sergio en liga, el club guipuzcoano ha dado a conocer los cuatro capitanes que esta temporada 2025-26 portarán el brazalete. Una terna en la que repiten Mikel Oyarzabal, Aritz Elustondo e Igor Zubeldia pero a la que este año se suma Ander Barrenetxea.

El extremo de 23 años, que en alguna ocasión ya había portado el brazalete, se une así al cuarteto de capitanes tras la salida este verano de Martin Zubimendi al Arsenal.

Un salto en el escalafón del vestuario txuri-urdin que le llega al futbolista de Donostia en su séptima temporada en el primer equipo de la Real Sociedad, un año que afronta «renovado mental y físicamente».

«Este año he venido con ganas de ser protagonista, de querer la pelota en todos los partidos, de arrimar el hombro, hacernos fuertes y hacer buena temporada. Haré todo lo que esté en mi mano para sacar todo el potencial. Voy por buen camino. Insisto en que mentalmente y físicamente estoy muy bien, con ganas, y espero que esto siga así, que no se me quite la ilusión», declaró Barrene durante la gira del equipo por Japón hace unas semanas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2 La Ertzaintza investiga la muerte en Legazpi de un hombre desaparecido al menos desde el miércoles
  3. 3

    Gipuzkoa resiste al día más caluroso del verano a 40º en la costa y récord de atendidos
  4. 4

    La Ertzaintza investiga como un posible homicidio la muerte de un varón en Legazpi
  5. 5 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  6. 6 Leire Fernández Abete: «Volvería a comer un helado si fuera de brócoli. Mientras tanto me niego»
  7. 7 El conocido bar de San Sebastián que cumple 75 años con una marca inalcanzable: 10 millones de gambas rebozadas
  8. 8 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  9. 9

    Fallece el joven que sufrió un grave accidente de moto hace tres semanas en Hondarribia
  10. 10 La Real deja sin dorsal a Odriozola, Becker, Carlos, Sadiq y Javi López

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Barrenetxea se gana el hueco: la Real presenta a sus cuatro capitanes

Barrenetxea se gana el hueco: la Real presenta a sus cuatro capitanes