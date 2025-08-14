¿Quién es Baihas Baghdadi, presidente y fundadador del nuevo patrocinador realista?

Suele suceder con los patrocinadores principales elegidos por la Real Sociedad de una década a esta parte. Surgen numerosas preguntas en cuanto a ... qué se dedican las empresas convertidas en los llamados 'main sponsors' del club y quiénes son sus responsables. Pasó con 'Qbao.com', 'Iqoniq', 'Finetwork' o 'Yasuda', y ahora con el nuevo, 'Baghdadi Capital', compañía de financiación para empresas con la que los rectores txuri-urdin esperan tener más suerte que con los anteriores. Normalmente, se utilizan términos anglosajones como 'family office global', como se cataloga al nuevo espónsor, que no invitan a seguir indagando sobre su razón de ser.

Detrás de la nueva compañía también denominada como 'main sponsor' por parte de la Real se encuentra Baihas Baghdadi, que se autodenomina como «un banquero con más de 30 años de trayectoria en el sector financiero». Se jacta de haber ocupado diversos puestos de alta dirección en banca corporativa y banca transaccional y de ser el fundador y consejero delegado de Higher Bridge Capital y Trade & Working Capital. No existen demasiados datos en torno a su procedencia, figura y trayectoria.

Baghdadi es un empresario español de origen sirio que inició su actividad empresarial en 2018 a través de su fondo Baghdadi Capital. Ahí fundó varias empresas financieras en España, Estados Unidos y Perú, todas ellas dedicadas a financiar el activo circulante de las empresas en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, como es el caso de Trade & Working Capital o Higher Bridge Capital. El pasado mes de julio, su nombre saltó a las informaciones de índole económico por invertir 500 millones de euros en su primer fondo de inversión que cumple con la ley islámica y cuenta con la aprobación de los consejos de la sharía de algunos de los bancos más tradicionalistas de Oriente Medio.

El presidente ejecutivo y fundador de Baghdadi Capital está licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense y tiene un Máster Financiero y Bursátil por el FEBF, Corporate Finance por IE y M&A por HBS. Hace dos meses, su firma, en cuyo escudo figura un león, superó los 2.000 millones de euros en activos gestionados, por lo que ha logrado consolidar su modelo de financiación alternativa al margen del sistema bancario tradicional.

En diciembre de 2023, Baghdadi firmó un acuerdo de inversión con el Rápido de Bouzas CF, un club vigués de la Tercera Federación.