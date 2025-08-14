Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Baihas Baghdadi, en el medio, flanqueado por responsables de su compañía EP
Real Sociedad

¿Quién es Baihas Baghdadi, presidente y fundadador del nuevo patrocinador realista?

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:09

Suele suceder con los patrocinadores principales elegidos por la Real Sociedad de una década a esta parte. Surgen numerosas preguntas en cuanto a ... qué se dedican las empresas convertidas en los llamados 'main sponsors' del club y quiénes son sus responsables. Pasó con 'Qbao.com', 'Iqoniq', 'Finetwork' o 'Yasuda', y ahora con el nuevo, 'Baghdadi Capital', compañía de financiación para empresas con la que los rectores txuri-urdin esperan tener más suerte que con los anteriores. Normalmente, se utilizan términos anglosajones como 'family office global', como se cataloga al nuevo espónsor, que no invitan a seguir indagando sobre su razón de ser.

