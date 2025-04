No hay aviso de galerna en Anoeta

Jokin Aperribay no es un hombre que regale demasiados titulares en sus comparecencias. El presidente de la Real Sociedad no suele pronunciar una palabra ... más alta que la otra, salvo en contadas excepciones. Una de ellas tuvo lugar el pasado verano, a finales de julio, en la presentación de Javi López, a la hora de referirse a Robert Navarro. «Cuando entran nubes por Igeldo y empieza a oscurecer, es que viene galerna. Y hace tiempo que veíamos que venía galerna», puso como metáfora a la hora de abordar la situación del jugador al que le quedaba un año de contrato y se resistía a renovar.

Navarro acabó abandonando la Real un mes después para recalar en el Mallorca, donde firmó un contrato por una temporada. El club txuri-urdin recibió 850.000 euros por su traspaso y se puso fin así a uno de los culebrones del verano. Todo apunta a que la isla significará el paso previo a firmar por el Athletic en el próximo mercado de fichajes.

Este sábado llega el Mallorca al Reale Arena, lo que debería suponer el regreso del jugador a Donostia tras su controvertida salida, pero no hay aviso de galerna activado. Navarro no volverá todavía, por lo menos como jugador bermellón, a la ciudad donde ha sido futbolista en los últimos cinco años. Primero en el Sanse y más tarde en el primer equipo blanquiazul.

Lleva un mes lesionado

Un problema físico le impide estar disponible para enfrentarse a sus excompañeros. Sigue de baja por la lesión que sufrió en el abductor de la pierna derecha justo hace un mes. El catalán se ha perdido los últimos cuatro partidos por esta dolencia y continúa con su proceso de recuperación de manera individual. Esta semana se le ha podido ver realizando ejercicios con balón en un campo de hierba artificial en Pamplona, lo más cerca que estará de la capital guipuzcoana. No llega a tiempo.

El encuentro no tendrá picante en este sentido. No habrá morbo por conocer la reacción de la grada en su regreso. Ese momento queda aparcado por ahora. El jugador ha reconocido que el pasado verano, cuando regresa a la Real tras su periodo de cesión en el Cádiz, «me dicen que o renuevo o no voy a jugar ni un minuto». «Hubo situaciones un poco extrañas. Intenté tomar la mejor decisión para mí y el club hizo mismo», sostuvo. Navarro no vio clara su continuidad en el equipo. No tenía la garantía de que iba a jugar todo lo que deseaba y decidió que la mejor solución era salir, después de no disponer de minutos en los amistosos de preparación y quedarse sin dorsal: «El último mes de pretemporada fue duro».

Robert Navarro está siendo un hombre importante en el esquema de juego de Jagoba Arrasate. Se ha afianzado en el once titular y ha encontrado la continuidad sobre el césped que no tenía en la Real. Jugando principalmente como extremo derecho, pero también por el flanco izquierdo.

Sus cifras goleadoras siguen sin llamar la atención, solo ha marcado un tanto, pero ha disputado ya 25 encuentros entre Liga, Copa y Supercopa, 16 de ellos como titular. Suma un total de 1.396 minutos sobre el terreno de juego. Es importante en el conjunto balear.

Su primera titularidad

Este sábado no se reencontrará con sus antiguos compañeros ni con Imanol, al que considera un entrenador «espectacular». Ya lo hizo en la primera vuelta, en el encuentro de Son Moix, donde el atacante jugó su primer partido como titular como mallorquinista. El Mallorca ganó 1-0 y el exrealista jugó más de una hora.

La de Navarro no será la única baja en el conjunto bermellón de cara a la cita de mañana. Arrasate tampoco podrá contar con Muriqi, Asano y Morlanes, que acabaron con molestias en los isquiotibiales la pasada jornada ante el Celta y no llegarán a tiempo. Las predicciones del tiempo para mañana dan tanto solo como lluvia, pero no galerna.