Al ataque con dos nuevos laterales

A falta de los dos últimos amistosos de la pretemporada, el doble enfrentamiento ante el Bournemouth el próximo sábado, se puede asegurar que Sergio Francisco ... no ha perdido el tiempo a la hora de llevar a cabo sus probaturas en los cinco partidos de preparación que ha disputado la Real hasta la fecha. Los cambios de sistema y posición de jugadores han sido una constante a lo largo de las semanas para poder dar con la tecla cuando comience la competición.

El técnico irundarra todavía no ha podido contar con fichajes en su primer mes dirigiendo al equipo, pero eso no quiere decir que no se hayan visto caras nuevas sobre el césped. Goti, Rupérez, Gorrotxategi o Karrikaburu están disponiendo de muchos minutos para poder mostrar su valía. El lateral de Antsoain es uno de los que más está aprovechando la oportunidad que está dando el preparador guipuzcoano a los jóvenes y oposita decididamente a estar cerca del primer equipo esta temporada.

Sergio está utilizando principalmente dos esquemas este verano. Ha recuperado el 1-4-4-2 en rombo y también ha seguido apostando por el 1-4-3-3. Con la primera fórmula ha dado un carácter más ofensivo a los laterales. Por el lado derecho ha priorizado a Rupérez por delante de Aramburu y Traoré. El venezolano, de un perfil más defensivo, está siendo más empleado últimamente en el 1-4-3-3, mientras que Traoré se quedó sin jugar ante el Rennes por segundo partido consecutivo a la espera de resolver su futuro.

Rupérez está siendo la sensación del cuadro txuri-urdin en las últimas semanas. Dio una asistencia a Turrientes ante Osasuna y el sábado ante el conjunto francés anotó el único gol de la Real después de cazar dentro del área un centro medido por la izquierda de Oyarzabal.

El lateral derecho del Sanse ha sido uno de los potrillos más destacados de la temporada. Principalmente en el apartado ofensivo, en el que ha contribuido con grandes cifras. Ha anotado cinco goles y repartido cuatro asistencias. Unos números nada habituales en un lateral de la Real.

Patrones que se repiten

La idea principal del club es que este año juegue con el Sanse en Segunda, pero su buen rendimiento le puede acercar al primer equipo, teniendo en cuenta que la continuidad de Traoré y Odriozola no está asegurada. El navarro cumple 23 años en enero y tiene contrato hasta 2027.

Sergio puso en liza el rombo en la segunda mitad ante Osasuna y en la primera ante el Stade Rennais y en ambos casos alineó al mencionado Rupérez y a Sergio Gómez en los laterales. El polivalente jugador de Badalona ha sido reubicado en el costado zurdo de la línea defensiva, una posición que le resulta familiar, también en la Real, pese a que el curso pasado actuó más adelantado como extremo o interior.

Sergio Gómez, como sucede en el caso de Rupérez, ofrece una solución más ofensiva. Aihen cuenta con más recursos defensivos, mientras Javi López se ha quedado fuera en los últimos partidos, con su futuro en el aire. Tanto Rupérez como Sergio coincidieron contra el Yokohama sobre el campo en el clásico dibujo 1-4-3-3, pero el 1-4-4-2 en rombo les permite tener más libertad para subir por las bandas ante la ausencia de extremos por delante que vacían los carriles.

Con la fórmula del rombo los laterales van a ganar mucha presencia ofensiva y ahí Sergio Francisco busca el perfil que mejor se ajuste a cada dibujo. Rupérez y Gómez se ajustan bien a este esquema, si bien Aramburu y Aihen también pueden actuar en esta formación llegado el momento. Toda ayuda es poca para mejorar los registros goleadores del equipo después de una campaña poco prolífica en este apartado. Al ataque también se va con los laterales.