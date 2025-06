El Arsenal hace hueco a la espera de poder firmar a Zubimendi

A la espera de poder formalizar su deseado fichaje de Martin Zubimendi, jugador de la Real Sociedad, el Arsenal anuncia de manera oficial ... la baja de ¡20 futbolistas! del tirón, entre los que se encuentran el exrealista Kieran Tierney o Raheem Sterling. El club 'gunner' lleva hasta las últimas consecuencias aquella premisa de 'dejar salir antes de entrar' y por eso ha decidido abrir la puerta a esta veintena de futbolistas que han militado en sus filas, con los que no cuenta para el futuro. También anuncia que todavía debe mantener conversaciones con otros tres jugadores que finalizan contrato este próximo 30 de junio: Chloe Kelly, Thomas Partey, otro pivote, y Michal Rosiak.

Este anuncio es el paso previo necesario del club londinense para abordar sus refuerzos en este mercado de verano. Como cabía esperar, Mikel Arteta sigue contando con dos centrocampistas de primer nivel que militaron en la Real Sociedad, como Martin Odegaard y Mikel Merino. Y ahora quiere complementar su medular, en la que también milita Declan Rice, el héroe de la eliminatoria de Champions contra el Real Madrid, con la contratación de Martin Zubimendi, viejo anhelo de los 'gunners' y del donostiarra Mikel Arteta, que conoce a la perfección las virtudes que adornan al pivote de Ulia.

El mercado futbolístico en la Premier League inglesa es muy peculiar este verano. Ya está abierta desde el pasado día 1 de este mes de junio y hasta el 10 una ventana de inscripción especial para el Chelsea y el Manchester City, que son los equipos que van a participar en el Mundial de Clubs de la FIFA. El mercado general de la liga inglesa, no obstante, se inaugura el próximo 16 de junio y se clausura el 1 de septiembre. Ése es el tiempo que tendrá el Arsenal para hacerse con los servicios de Zubimendi, previo pago de 60 millones de euros -70 si lo hace en cómodos plazos como se espera- a la Real Sociedad.

No obstante, en la Real no contemplan este traspaso por lo menos hasta el 1 de julio. La intención es imputar ese ingreso al próximo ejercicio, el 2025/26, toda vez que el año pasado ya percibieron una cantidad similar -entre 60 y 70 millones- por la venta de Le Normand y Merino al Atlético de Madrid y al Arsenal respectivamente. En todo caso, el presidente Jokin Aperribay instó al futbolista a «pensárselo» durante su actual concentración con la selección española. Y el pivote realista auguró un verano «diferente», «largo», que no sabe «cómo va a acabar».

Isak para el póquer

El club londinense también necesita contratar elementos de ataque. Y uno de los jugadores a los que ha seguido en las últimas campañas es otro exrealista como Alexander Isak. En el caso de que lograran el fichaje del internacional sueco del Newcastle, podría haber hasta cuatro exrealistas en el Emirates -Isak, Odegaard, Merino y Zubimendi-, protagonistas todos ellos en el tramo final de la campaña 2019/20. Y hay otro extxuri-urdin en el banquillo: el propio Arteta.

Y además, en el caso de que el Arsenal 'cace' a Isak, la Real se embolsaría un 10% de la plusvalía del montante total del traspaso. Esto es, si pagasen 120 millones al Newcastle por el sueco de origen eritreo, el club guipuzcoano percibiría una cantidad cercana a los cinco millones. Otro de los delanteros que interesa es Viktor Gyokeres, del Sporting de Portugal.

Los 20 descartados por el Arsenal

Nathan Butler-Oyedeji

Reece Clairmont

Khayon Edwards

Jakai Fisher

Romari Forde

Teyah Goldie

Jimi Gower

Jack Henry-Francis

Lina Hurtig

Amanda Ilestedt

Jorginho

Max Kuczynski

Salah-Eddine Oulad M'Hand

Ismail Oulad M'Hand

Neto

Brian Okonkwo

Elian Quesada-Thorn

Zacariah Shuaib

Raheem Sterling

Kieran Tierney