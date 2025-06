Arranca la operación salida en la Real Sociedad

Beñat Barreto San Sebastián Sábado, 28 de junio 2025, 07:15 | Actualizado 07:22h. Comenta Compartir

Como ocurre cada verano en la mayoría de clubes, para entrar primero hay que dejar salir. La Real arranca su operación salida particular puesto que ... Jon Magunazelaia fue ayer el primero en dejar un dorsal libre para la próxima temporada, además del cedido Aguerd. El canterano no será el último puesto que ahora mismo Sergio tiene demasiados efectivos con contrato, más si cabe en una temporada en la que no habrá tantos partidos tras no conseguir billete continental. La Real pasará de jugar 57 encuentros a 38 más los choques que pueda avanzar en Copa.

Tal y como informó este periódico en su edición del jueves, Magunazelaia ha sido la primera salida confirmada del verano después de que Real y Eibar hayan llegado a un acuerdo para que el canterano regrese a Ipurua. El eibartarra ha firmado para las próximas tres temporadas y el club txuri-urdin recibirá una cantidad por diversos objetivos logrados como un hipotético ascenso del conjunto armero. La Real, del mismo modo, también se guarda un porcentaje de una futura venta. Los dos clubes hicieron oficial ayer el acuerdo. Así las cosas, el dorsal 25 es el primero que ya no tiene dueño. Magunazelaia ascendió el pasado curso al primer equipo, pero sin protagonismo durante el primer tramo de la temporada decidió salir al Córdoba. El club optó por no reforzar el equipo pese a que también salieron cedidos Sadiq y Urko, el primero al Valencia y el segundo al Espanyol. Si Magunazelaia es el punto de partida de las salidas, en las próximas semanas se tiene que ir resolviendo el futuro de otros compañeros que también están catalogados como transferibles por parte de Sergio y Erik Bretos. El próximo en abandonar la Real, y este lógicamente en contra de la voluntad del club, no es otro que Martin Zubimendi. El donostiarra dejará libre el dorsal 4, un número que apunta a coger Gorrotxategi. El pivote tiene todo acordado con el Arsenal para aterrizar en el Emirates después de que el club 'gunner' vaya a pagar más de los 60 millones de su cláusula de rescisión tras acordar con la Real pagar a plazos el montante total de la operación. La primera quincena de julio, fecha establecida para que se termine de concretar y anunciar la salida de Zubimendi, está cada vez más cerca. Los internacionales que han alargado más la temporada como Oyarzabal, Remiro y el propio Zubimendi están citados el 14 de julio para arrancar su particular pretemporada, pero para ese día el que se convertirá en la segunda venta más cara de la historia de la Real ya debería vestir los colores rojo y blanco del Arsenal. Dos delanteros sin sitio Donde más overbooking hay es, sin duda, en las posiciones de ataque. Con la salida de Magunazelaia se libera un puesto, pero la Real tiene dos delanteros con contrato en vigor considerados transferibles como Sadiq y Carlos Fernández. Será imposible recuperar al completo la inversión realizada durante los últimos años puesto que por Sadiq se pagaron 20 millones mientras que por Carlos Fernández se abonaron diez. El que todavía tiene mercado es el nigeriano, aunque cada vez tiene más papeletas para empezar la pretemporada el 7 de julio vestido de txuri-urdin. Las dos partes parecen dispuestas a separar su camino y en la Real verían con muy buenos ojos recuperar alrededor de diez millones de euros, lo que permitiría amortizar la parte que resta de su contrato hasta 2028. El delantero se encuentra en Nigeria después de terminar la temporada con el Valencia donde hizo seis goles en 19 partidos, números más que interesantes teniendo en cuenta cómo estaba el conjunto che cuando aterrizó el delantero en la ciudad del Turia. El equipo que entrena Corberán tenía una opción de compra de 9,5 millones de euros, opción que no ha ejecutado al parecerles una inversión importante teniendo en cuenta que el sueldo del jugador también era elevado para el rango actual en el que se mueve el Valencia. Así las cosas, Sadiq sigue teniendo mercado pese a que su valor ha bajado considerablemente desde que aterrizó en la Real, se rompió la rodilla y salió cedido, pero todavía hay clubes que han preguntado por él. De momento, en todo caso, no hay una oferta concreta por el futbolista y tampoco parece que vaya a producirse pronto. Es por eso que todo apunta a que el ariete tendrá que vestirse de corto para comenzar la pretemporada con la Real a las órdenes de Sergio. Algo similar ocurre con Carlos Fernández, aunque con el sevillano es prácticamente imposible recuperar la inversión realizada. La Real abonó diez millones de euros al Sevilla en enero de 2021y terminando contrato en 2027 y visto su rendimiento de cara a puerta es poco probable que algún equipo haga una inversión potente por él. El andaluz ha jugado esta última temporada cedido en el Cádiz, donde tampoco ha rendido en el aspecto goleador. Al zurdo al menos le han respetado las lesiones puesto que ha disputado 32 partidos teniendo algo más de 1.600 minutos, pero solo ha podido hacer un gol y dar una asistencia. La Real no cuenta con él y se le busca una salida, pero tampoco es sencillo que algún club de Segunda se haga con la totalidad de su ficha. Desde que el de Castilleja de Guzmán llegara a la Real en invierno de 2021 solo ha podido jugar 59 partidos y marcar cinco goles, números muy pobres respecto a las expectativas que generó. Aquel Carlos Fernández del Granada, que podía jugar como referencia, como segunda punta o incluso algo más retrasado, era un movimiento más que interesante, pero otra grave lesión de rodilla le terminó de trastocar su carrera. A sus 29 años cumplidos en mayo, su futuro está lejos de Donostia. Eso sí, hay que encontrar un equipo que apueste por él. Odriozola y Becker Otros dos futbolistas de los que se ha hablado mucho son Odriozola y Becker. El primero debería salir antes de que arranque la temporada porque con Traoré y Aramburu renovados no tiene sitio en la plantilla de Sergio mientras que la idea del de Surinam es continuar en la Real y completar el año que le queda como txuri-urdin, tal y como viene informando este periódico. Becker se está entrenando para comenzar al mismo ritmo que sus compañeros tras aquellas molestias en la rodilla que le impidieron comenzar el curso mientras que Odriozola también apunta a vestirse de corto esa segunda semana de julio. La idea de todas las partes es encontrar una solución, pero al igual que con Sadiq y Carlos Fernández hay que encontrar un nuevo destino. Con Becker el futuro tampoco es del todo claro pese a la intención del futbolista. El extremo es feliz en Donostia junto a su familia y fuentes de su entorno aseguran que seguirá en la Real la próxima temporada. El neerlandés tiene obviamente a Kubo por delante como desde que aterrizara en Donostia, aunque demostró ser un perfil diferente e interesante para una plantilla como la de la Real. En todo caso, lo ideal es que subiera su rendimiento en caso de que termine quedándose. Exigir la cláusula Exigir la cláusula Finalmente, hay otro grupo de futbolistas que la Real no quiere vender y que podrían ser objeto de deseo por otros clubes. El primero es Take Kubo, por el que la Real no negociará este verano. El equipo que quiera al nipón y pregunte por él se encontrará con la misma respuesta: la cláusula de rescisión son 60 millones de euros. Pese a que el futbolista ha cambiado de agentes al comienzo de verano, Aperribay ya manifestó hace semanas en la presentación de Sergio y Bretos que le ve en la Real la próxima temporada. Como ha ocurrido otras veces, otros clubes europeos han puesto sus ojos en otros dos futbolistas. Remiro reconoció en una entrevista con este periódico que el Aston Villa estuvo detrás de él, por ejemplo. La operación salida no ha hecho más que empezar.

