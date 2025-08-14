Aperribay, sobre los fichajes: «Tiraría por cero llegadas, pero si nos convence algo y nos cuadra, vendrá»

La Real Sociedad ha aprovechado la presentación de su nuevo patrocinador oficial, Baghdadi Capital, para hacer un balance de la actualidad deportiva en Anoeta. ... La primera pregunta para el presidente Jokin Aperribay ha sido acerca de las fichas en la Liga y el overbooking que existe con algunos futbolistas a los que se les está buscando salida.

«Mañana vamos a anunciar los dorsales. Vamos a dejar algunos dorsales libres porque la lista será definitiva a finales de agosto. Algunos jugadores están negociando con otros clubes. No tenía esa percepción de si estáis jugando al quién es quién. Se hablará con los jugadores afectados», ha arrancado el análisis el presidente Jokin Aperribay. Hay algunos de esos jugadores con los que se negocia su salida que pueden quedarse sin ir a Mestalla pero que, dependiendo de si se llega a un acuerdo o no con otros clubes, pueden tener dorsal cuando se cierre el mercado de fichajes quedándose así en la Real.

Aperribay también ha hablado sobre las posibles llegadas y el centrocampista enérgico que pidió Sergio. «Vendrá si nos convence y si mejora lo que tenemos. Si no, no vendrá. En general estamos contentos con la plantilla que tenemos. Tenemos muchos jóvenes del primer equipo y tenemos que tomar decisiones de cuál es la mejor forma de la última etapa de desarrollo del próximo año. Estamos tranquilos, si podemos hacer alguna incorporación, lo haremos», ha detallado el debarra, que no descarta ningún escenario. «Tiraría más por cero llegadas, pero puede ser uno si hubiese algo que estaríamos encantados y se cruzasen operaciones, ya veríamos. Pero en este momento si me dices si tenemos una conversación caliente, abierta, no tenemos esa conversación».

El presidente sí que ha valorado las dos llegadas de Caleta-Car y Guedes y lo que buscaba la Real en el mercado. «La dirección deportiva y el entrenador entendían que eran dos de los puestos que pensaban que se podían mejorar. La versatilidad de un central que juega en la izquierda pero que es derecho. Guedes puede jugar en las tres posiciones de ataque. Tenemos varios centrales y había más nombres que no salieron. Salió el de Igor Julio, sí. Cuando vinimos de Japón ese sábado decidimos iniciar los dos fichajes, qué central y qué delantero. Ahí empezaron las conversaciones con los equipos y agentes para fichar. Las conversaciones con Duje estaban avanzadas y las de Guedes algo más atrasadas. Pero lo decidimos ese fin de semana».

Sobre si la Real está o no cumpliendo los plazos que se había marcado en el mercado, Aperribay ha declarado que «el planning lo hace la RFEF, FIFA y UEFA. El mercado es hasta el 31 de agosto. Veremos los jugadores que pueden salir. Las normas son así, todos tenemos expectativas cuando compramos y cuando vendemos y mezclar no es fácil». Sobre las inversiones en el mercado, el debarra ha apostillado que «la Real invierte mucho en fichajes, en jugadores, pero un presupuesto no tiene nada que ver con el ingreso que has tenido. Te afecta a la cuenta, pero tienes que hacer un presupuesto sostenible para años desde antes. Tenemos muchos jugadores que han conseguido retos en sus categorías, también en Segunda, y queremos mirar en casa y construir un equipo».

Aperribay ha sido repreguntado y ha incidido en que «la construcción del equipo la llevamos con tranquilidad. Tenemos solvencia y queremos fichar, estamos dispuestos a ello y estamos hablando con sus equipos aunque sea por mucho dinero. Pero, en todo caso, si la operación no es viable, no lo vamos a hacer porque tenemos una plantilla competitiva y queremos los éxitos que todos esperamos que es estar en Europa, pero Zubieta es la base para ello».

También ha sido cuestionado por las obras del Z7 después de que se confirmara que el Sanse jugará este domingo ante el Zaragoza en Anoeta. «No hemos terminado las obras y aspiramos a terminarlo en agosto. Vamos en planificación. Estamos en ello y cuando terminemos la obra lo abordaremos. No nos tiene que poner nerviosos. El Sanse desde el año 61 ha estado tres veces en Segunda. La normativa sobre cómo tiene que ser los cambios del estadio han sido en los últimos tres años cuando el proyecto ya estaba hecho. El estadio de Zubieta es un gran proyecto y cumple con muchos requisitos, veremos cómo es el tiro de cámara cuando termine la obra. Pero insisto, está proyectado hace un tiempo y lo que está claro es que la Real tiene un campo de fútbol y agrandar o escalar la inversión para que sea compatible con Segunda no sé si merece la pena».

Precisamente sobre el Sanse ha desvelado que «es posible que incorporemos algún jugador, a ver cómo terminan las conversaciones porque llevamos ya un tiempo hablando. Si tenemos perspectiva del Sanse, nunca será a corto plazo, es algo cultural. El Sanse es un indicador del suelo de la Real. Hay que seguir con esa cultura y no queremos cambiar la cultura del segundo equipo, no estamos preparados para ello. Lo vamos a afrontar con las máximas ganas posible y ojalá mantengamos la categoría, pero es importante la formación. Saldremos a pelear cada partido, pero respetando la cultura.