Ansotegi: «Hemos tenido nuestros momentos y ocasiones, pero es un buen punto»
El técnico berriatuarra ha valorado positivamente el empate del Sanse ante el Almería en Anoeta
Viernes, 29 de agosto 2025, 22:50
Jon Ansotegi se ha mostrado satisfecho con el empate del Sanse, pese a que la victoria ha estado cerca. «Buen punto. Es verdad que hemos ... tenido nuestros momentos y ocasiones. Hemos dado la cara y hemos estado ahí, pero el final del partido ha sido de ellos y con el 2-2 estaba más para ellos», ha valorado el técnico del filial realista, consciente de que bien ha podido ganar como perder el Sanse este viernes en Anoeta.
El berriatuarra sabe que, pese a que «nos adelantamos dos veces», en el marcador, «teníamos enfrente un equipo muy potente. El empate lo damos por bueno».
El Sanse se va a enfrentar y ya se está midiendo a equipos de un nivel muy potente. «Solo hay que ver los cambios que han metido ellos en en el minuto 70 para ver la calidad de jugadores que tienen ellos en el banquillo y el nivel de los equipos que vienen a Anoeta», manifiesta Ansotegi.
«Yo lo tengo claro y los jugadores también que cada punto hay que pelearlo como si fuera el último. El otro día peleamos y no conseguimos, hoy sí», afirma un Ansotegi satisfecho con el punto y el inicio de temporada de los suyos.
