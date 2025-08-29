Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ansotegi pega un grito, este viernes en Anoeta. Arizmendi

Ansotegi: «Hemos tenido nuestros momentos y ocasiones, pero es un buen punto»

El técnico berriatuarra ha valorado positivamente el empate del Sanse ante el Almería en Anoeta

Iker Valverde

Iker Valverde

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:50

Jon Ansotegi se ha mostrado satisfecho con el empate del Sanse, pese a que la victoria ha estado cerca. «Buen punto. Es verdad que hemos ... tenido nuestros momentos y ocasiones. Hemos dado la cara y hemos estado ahí, pero el final del partido ha sido de ellos y con el 2-2 estaba más para ellos», ha valorado el técnico del filial realista, consciente de que bien ha podido ganar como perder el Sanse este viernes en Anoeta.

