Oyarzabal y Zubeldia, los más expertos de la plantilla, tras un del Madrid del pasado sábado
Dale Cavese

Un inquietante déjà vu realista

Nada de lo que sucede es nuevo, ni siquiera el 'mourinhismo' de Alonso; hay que saber asumirlo sin catastrofismos

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 16 de septiembre 2025, 06:38

Para las nuevas generaciones de realistas, los nacidos en los últimos tres lustros, esta situación es nueva, como lo serán decenas de experiencias que tengan ... en los próximos años. No están acostumbrados al barro porque nacieron como 'realzales' en la opulencia europea, escuchando el ruido de los cohetes de dos en dos en Anoeta y paladeando el sabor de la gloria en La Cartuja y el 'pulpo pa cenar'. Pero los presentes nubarrones que ahora oscurecen la atmósfera de Anoeta fueron una constante durante largos años en los que hubo que convivir con la derrota, la frustración y la fractura social. Vivimos una especie de 'déjà vu' de lo sucedido tantas veces hace, por fortuna, mucho tiempo. El mismo ánimo catastrofista, esa tristeza existencial por no ganar, ciertos fantasmas del pasado que parecían secuestrados para siempre y las frases que nos martillean el ánimo, como «el entrenador es un triste» ¿se acuerdan? o «este equipo no transmite». A veces viajar al pasado no mola nada, aunque este presente, con tres victorias en los últimos 21 partidos tampoco resulta alentador.

