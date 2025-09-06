Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Carlos Soler, uno de los fichajes más importantes del verano, conoce a la afición en Anoeta. Lobo Altuna

El dinero, en el campo

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

La Real es una sociedad anónima deportiva, pero por encima de eso, un club de fútbol de cuyos resultados depende el estado emocional de miles ... de aficionados. En este punto posterior al mercado, presume de músculo financiero en plena decadencia de una Liga en la que varios clubes se ven obligados a vender a sus mejores piezas para sobrevivir y que ve cómo equipos como el Como, el Crystal Palace o el Benfica se llevan a alguno de sus talentoso o cómo el Nottingham Forest ha invertido mucho más que el Real Madrid y el Barça juntos en la ventana veraniega de fichajes. Es normal la prudencia con la que se manejan unos dirigentes que tuvieron que recoger y recomponer en 2008 los pedazos de un club hundido económicamente y deportivamente, pero quizá no tanto que presenten un beneficio de 66 millones en el mercado, el mayor de LaLiga. El dinero, en el campo y no en el banco, reza el clásico axioma futbolístico.

Te puede interesar

