Álvaro Rubio: «La Real tiene una plantilla amplia como para que cualquier jugador sea decisivo»

Álvaro Rubio, entrenador interino del Real Valladolid que visita el sábado Donostia, ha comparecido este jueves para analizar el choque ante la Real Sociedad, equipo ... al que ha puesto por las nubes. «Ojalá les pueda afectar el parón internacional. Es verdad que la Real tiene una plantilla suficientemente amplia y competitiva para que juegue cualquier jugador y sea decisivo», ha arrancado.

De hecho, el míster no tiene ni idea de cómo jugará Imanol. «Sinceramente, no sé quién va a jugar por ese mismo motivo. Hay jugadores que sí, que igual que esperas que estén a un nivel un poquito por encima de otros en posiciones concretas, pero la mayoría, la verdad, va rotando y cada uno que ves lo hace mejor que el anterior».

El riojano espera un partido, curiosamente, muy «abierto porque ellos son un equipo muy ofensivo que te aprieta muy bien arriba, con mucha gente dispuesta a correr. Vamos a intentar contrarrestar ese potencial estando muy juntos, haciendo muchas ayudas e intentando no cometer errores porque es un equipo que tiene mucha calidad individual y cualquier jugador te puede resolver el partido. No podemos cometer esos errores en nuestro campo para ver si podemos tener alguna ocasión y poder materializarla».

El técnico tiene la duda de Karl Hein, portero estonio y uno de los mejores jugadores de una plantilla floja para Primera División. Sería una baja capital. «Las sensaciones que tiene el chico no son muy buenas. Estamos un poco a expensas también de que le vayan a hacer unas pruebas; es verdad que con la selección ya lo han hecho. En principio, si no cambia mucho la cosa, no creo que pueda estar por eso mismo». También es duda Marcos André mientras que sí que están disponibles el otro portero, André Ferreira, y el central Aidoo.