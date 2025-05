El misterioso mensaje de Álvaro Odriozola, un pájaro herido pero «no muerto todavía»

Ángel López San Sebastián Lunes, 26 de mayo 2025, 17:30 Comenta Compartir

Se acaba la temporada y comienza un amplio periodo de tres meses y una semana para formalizar salidas y fichajes en todos los equipos. La Real Sociedad no va a ser ajena a esta dinámica, aunque quizá la desbandada de jugadores que se teme no sea tal, habida cuenta de que los futbolistas más importantes del plantel están muy bien blindados con contratos largos y cuantiosas cláusulas de rescisión y, en principio, no hay necesidad de vender, considerando que será inevitable la venta de Zubimendi al Arsenal por 60 millones de euros. Sí habrá fichajes y salidas y no se puede descartar que Álvaro Odriozola pueda ser uno de los jugadores a los que la Real busque una solución, toda vez que su aportación durante estos dos años no ha sido la esperada, sobre todo por las lesiones.

Álvaro Odriozola se ha mostrado reivindicativo a través de su cuenta de Instagram. Ha redactado un post despidiendo la temporada 2024/25 con un simple emoji de 'adiós', como haciendo ver que estaba deseando que se acabara esta campaña en la que su aportación ha sido testimonial. Lo más llamativo, no obstante, de su mensaje es cómo lo ilustra: con dos imágenes muy representativas. En una de ellas, aparece el lateral donostiarra retirándose, muy serio, del último encuentro en el Santiago Bernabéu, en el que no jugó, una vez más. De hecho, lleva sin jugar un solo minuto desde el 30 de enero. En la otra, aparece un ave que se mantiene en pie sobre una rama, pese a tener una flecha clavada que atraviesa su plumado cuerpo. Sobre esa instantánea, aparece una expresión: 'Not dead yet' o 'no muerto todavía'.

Pájaro herido, pero no muerto. Quizá sólo Odriozola sabe qué quiere significar con ese mensaje en su cuenta de Instagram. Varios de sus compañeros de equipo le responden públicamente. 'Good things takes time, bro' o 'Las grandes cosas requieren tiempo hermano', es la réplica de apoyo de Sheraldo Becker. Otros como Barrene o Jon Martín realizan un comentario, pero sólo con emoticonos.

A Odriozola le quedan cuatro años más de contrato en la Real Sociedad. Una posible solución sería una cesión en un equipo donde pudiera gozar de continuidad y recuperar el nivel que tuvo hace unos años y que no ha podido desempolvar en la Real. Esta temporada sólo ha participado en ocho partidos, dos de Liga, dos de Copa y cuatro de Europa League. En total, 418 minutos de participación, un 8% del total.

Odriozola cumple 30 años en diciembre y es el único representante de la generación de canteranos de 1995 que participó en la Youth League hace 12 años. En su puesto ya militan dos jugadores como Jon Mikel Aramburu y Hamari Traoré y hay otro 'potrillo' que pide paso como Iñaki Rupérez, renovado hasta 2027.

