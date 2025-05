Los números que han condenado a la Real Sociedad

Imanol Troyano San Sebastián Lunes, 26 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Fin a una temporada inacabable. La Real cierra el curso en la undécima posición, a siete puntos de las posiciones europeas, que volvían a ser ... el objetivo fijado en Liga esta temporada. El conjunto blanquiazul no ha podido sacar su sexto billete continental. No le ha dado con el fútbol que ha practicado. Es en la competición doméstica donde ha mostrado un rendimiento más irregular. Donde no ha ganado lo suficiente.

El motivo que dio Imanol para explicar su decisión de no continuar en el banquillo txuri-urdin fue que el equipo no había ganado lo suficiente esta temporada. Hemos asistido a la temporada con menos victorias en Liga del conjunto blanquiazul desde que el oriotarra cogió las riendas del equipo. Acaba con 13 triunfos, muy lejos de los 21 del curso 22/23 donde se logró la clasificación a la Champions League. La pasada campaña llegó hasta las 16 victorias, misma cifra que en la 19/20, mientras que en las temporadas 20/21 y 21/22 se alzó hasta las 17. 13 partidos ganados Se trata de la temporada con menos victorias en Liga de la Real de Imanol. En la 22/23, la de la clasificación a la Champions League se elevó hasta los 21 triufos. La pasada campaña alcanzó las 16 victorias, igual que en el curso 19/20. El rendimiento de la Real ha estado totalmente condicionado por su falta de gol. Solo 35 tantos a favor en 38 jornadas, una cantidad insuficiente a todas luces como para poder aspirar a entrar en Europa. Más propia de un equipo cuyo objetivo es la permanencia. Solo dos equipos han marcado menos. El Getafe (34) y el descendido Valladolid (26). Al equipo se le han apagado las luces de cara a portería de manera preocupante. No es que la etapa de Imanol se haya caracterizado por la gran capacidad goleadora del equipo, pero en todas las campañas previas había superado el medio centenar de tantos, a excepción de la 21/22 –en la que se lesionaron de gravedad Oyarzabal y Barrenetxea–, que se quedó en 40. En esta, sin embargo, se ha quedado lejos de las cifras habituales. En la primera vuelta había encajado tan solo 13 goles, pero en la segunda ha recibido 33, echando al traste todas sus opciones La Real no ha estado a la altura en materia ofensiva, pero además ha sufrido un bajón considerable en la parcela defensiva, encajando más goles de los que acostumbra. En el ecuador de la Liga llevaba tan solo 13 goles encajados. Solo el Atlético de Madrid con 12 podía presumir de una cifra más baja en todo el campeonato, pero la segunda vuelta ha sido otra historia. Si en las primeras 19 jornadas había recibido 13 tantos, en las 19 siguientes ha encajado 33. Los 33 goles en contra de la segunda vuelta son muy significativos esta temporada. La Real se mantenía en la pelea europea gracias a su comportamiento defensivo, pero cuando este ha decaído las opciones se han reducido drásticamente. Cuando ha perdido solidez defensiva, en muchas ocasiones por culpa de errores individuales, se han complicado las cosas sobremanera. Solo ha resistido en puestos europeos durante seis jornadas y entre abril y mayo ha encadenado seis partidos sin ganar La Liga ha sido la competición donde se ha podido ver la versión más fiable de la Real de Imanol durante estos seis años. Por encima de la Copa y de Europa. Los realistas han sido capaces de instalarse pronto en la zona noble de la clasificación y mantenerse pese a sufrir ciertos baches en momentos concretos del curso. En este, sin embargo, tuvo un muy mal comienzo, lo que le ha llevado a ir a remolque desde el primer día. Hasta la jornada 16 no consiguió situarse en posiciones continentales, pero tan solo ha residido en ella durante media docena de jornadas. La Real no ha podido enlazar tres victorias consecutivas. Se ha quedado cerca de lograrlo en diferentes momentos del curso, pero no ha podido dar continuidad a sus buenas dinámicas cuando ha tenido la ocasión. La irregularidad ha sido una de las señas de identidad en este curso que han acabado con el triste colofón final de abril a mayo en el que encadenó seis partidos sin ganar.

