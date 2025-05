Imanol, 'fichado' por Lobato

Ángel López San Sebastián Lunes, 26 de mayo 2025, 10:19 Comenta Compartir

Comienza la vida sin Imanol Alguacil para la Real Sociedad. Y viceversa. Pese a que estos días acudirá a Zubieta a recoger sus pertenencias y a escenificar su relevo con Sergio Francisco, también ha emprendido el entrenador de Orio su vida fuera del club de su vida, en el que ha trabajado durante los últimos 14 años, más de la mitad en el primer equipo. El oriotarra declaró tras su último encuentro con la escuadra txuri-urdin, ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, que seguirá entrenando si le llega una buena oportunidad, pero también citó que «también hay muchas cosas que hacer fuera del fútbol».

Una de ellas es, sin duda, dedicar más tiempo a su familia, además de atender otras pasiones como el motor y la gastronomía. Y en este nuevo anhelo el técnico de la Real tuvo un grato encuentro el pasado sábado en la capital, en la que se quedó tras el encuentro que suponía su despedida. En un conocido templo gastronómico se topó el oriotarra con uno de los rostros más conocidos y reconocibles de la televisión, en lo que se refiere a las retransmisiones deportivas. Se trata de Antonio Lobato, el narrador de las carreras de Fórmula 1 desde hace lustros.

Ampliar Mensaje de Lobatodirigido a Imanol en Instagram

Fue el popular presentador el que dio cuenta de la charla que mantuvo con Imanol Alguacil. Lo reflejó así, acompañado de una fotografía de ambos, en su cuenta de Instagram: «Bonito encuentro anoche en Madrid con Imanol Alguacil después de su último partido como entrenador de la @realsociedad Siempre le he admirado por su forma de ser y de entender el fútbol, anoche me confirmó, en el ratito que hablamos en @demariamadrid , su cercanía y su amabilidad. Lo que no me imaginaba es que a él y a su familia les gustase tanto la F1. ️ Le deseo mucha suerte en sus futuros proyectos».

Imanol ya se destapó como un amante del motor cuando, hace un mes, se dejó ver en el circuito de Jerez durante el último parón liguero, sólo unos días después de que el club anunciara su marcha de la Real Sociedad por decisión propia. Entonces, el técnico se declaró un forofo de las motos y ahora se ha descubierto asimismo como un aficionado del automovilismo, pasión que comparte con su familia.