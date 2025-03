«Me alegro por 'Mariezku', los guipuzcoanos sentimos la Real como nuestra»

- Es de Eibar y sale de su cantera. ¿Es seguidor armero?

- Soy socio del Eibar desde pequeño porque es el equipo de mi ... pueblo. Siempre que puedo intento ir. La semana que viene por ejemplo me voy a acercar a Cádiz porque juegan allí. Les sigo mucho. Ahora con Beñat han dado un paso adelante, ha entrado con buen pie y están jugando bien al fútbol. Y se están dando los resultados con mucha gente guipuzcoana. Es importante eso.

- Entra en Zubieta en categoría cadete y cuando uno destaca en casa suena el teléfono...

- Alguno llamó, pero estaba seguro de que quería ir a la Real y salió bien. Puede ser que fuese al otro lado de la A-8 (risas).

- ¿Cómo está viendo a la Real?

- Cansada, la verdad. El parón les va a venir bien porque jugar tantos partidos cada tres días es una barbaridad. Y cuesta más a nivel mental que físico. Lo digo de verdad. Viajar, subirte a un avión, no estar en casa... Algunos no han pasado por casa desde Mánchester y ahora tienen partidos exigentes con la selección. En estos dos últimos meses estoy convencido de que lo van a hacer genial.

- Por lesiones ha faltado gente de arriba. ¿Viendo estos partidos, piensa que ha tenido mala suerte?

- No lo enfoco así, no lo veo con pena. Me alegro por la gente de Zubieta que entra. Son amigos. Mira Arka (Mariezkurrena), lo está haciendo genial en el Sanse y le ha llegado su oportunidad. Como él, otros tantos que no han tenido la oportunidad. Cada uno tiene su momento, y si ahora es el suyo, o el de Luken, son gente de la casa que se lo merecen. Zubieta siempre responde. Me pone feliz ver cómo les va, mira el recibimiento a Mariezkurrena en Astigarraga. Eso es la Real. Los canteranos lo sentimos porque es nuestro club. Juegas la Champions, pero la juegas con la Real y eso es lo más. Tus amigos y familiares están en la grada y eso siempre será un plus. Zubieta es una de las mejores canteras del mundo.

- ¿Con qué día se queda?

- Diría que con el debut, ese día lo tengo marcado para siempre. Jugar la Champions contra el Inter en San Siro también es la leche, me acuerdo de todo lo que sucedió ese día desde que me levanté.

- ¿Uno sueña con eso?

- Me acuerdo que cuando era txiki mi meta era jugar en Primera, pero no piensas en jugar la Champions. He tenido esa suerte y es un sueño cumplido. Lo haces además con tus amigos; Olasagasti, Turrientes, Marrero, Urko... Son con los que más relación tengo por lo que hemos vivido juntos.

- ¿Qué entrenador le ha marcado en la Real?

- Sergio Francisco. Es el entrenador con el que más tiempo he pasado. Es un tío cercano, que ayuda al jugador y me quedaría con él. Ha renovado por tres años y me alegro mucho por él porque es otro de la casa. Si quiere, tendrá ofertas para dar y regalar porque es muy buen entrenador.

- Tiene contrato hasta 2026, ¿la mirada se va más allá?

- Está caro jugar, no voy a mentir. Pero tengo que pensar en el ahora y ya veremos qué pasa en verano. No pienso en eso. Algún amigo mío siempre me dice que «hay que verlas venir». Pues eso, lo que tenga que pasar, ya vendrá.