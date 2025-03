Aguerd, Sucic y Oyarzabal se entrenan con normalidad en Zubieta

La Real ha realizado este lunes la clásica sesión postpartido en Zubieta con buenas noticias teniendo en cuenta el parte de bajas que podría tener ... el jueves ante el Manchester United. Finalmente, no parece que serán tantos. Imanol ha dirigido una sesión con los suplentes y los no convocados del partido ante el Barcelona en Montjuic mientras que los suplentes se han quedado dentro de las instalaciones realizando trabajo recuperatorio.

El oriotarra ha podido contar con Nayef Aguerd, Luka Sucic y Mikel Oyarzabal, que viajó a la Ciudad Condal pero Imanol reconoció que no estaba ni para calentar. Pocas horas después, se ha puesto las botas en Zubieta para empezar a preparar el choque ante los 'red devils'. El marroquí y el croata, del mismo modo, también parecen haber superado sus molestias y si no empeoran en los próximos días no se deberían perder el partido.

El que llegará entre algodones al choque es Martin Zubimendi, que fue sustituido en Montjuic por molestias en el isquio. El donostiarra ha sido sometido a pruebas este lunes para conocer si en la zona del isquio tiene o no rotura. La Real no ha emitido ningún parte médico como sí hizo hace días con Zakharyan, que sí que tenía rotura, por lo que a priori deberían ser buenas noticias. Precisamente el ruso, Odriozola y Pacheco siguen en la enfermería.

Al igual que en las últimas sesiones, Imanol ha reclutado del Sanse a Beitia, Mariezkurrena y Marchal, que a sus 17 años asoma aunque de momento no ha llegado a debutar. El entrendor reconoció en el postpartido ante los culés que tenía que tener ciudado con las fichas del filial para no cometer alineación indebida.

El equipo descansará este martes por lo que el grupo solo tendrá una sesión, la del miércoles a las 11.00 horas a puerta cerrada en Zubieta, para preparar con todos los disponibles el choque de ida de los octavos de final de la Europa League ante el Manchester United.