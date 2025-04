Aguerd alivia una enfermería a la que cae Aritz

El derbi entre la Real Sociedad y el Athletic se acerca e Imanol Alguacil no termina de estar cerca de disponer de todos ... sus efectivos. Algunos retornan, otros se caen y hay quien descansa porque anda muy justo. Por partes. Nayed Aguerd se ha entrenado por fin con el equipo y se apunta al duelo del domingo ante el Athletic. En la práctica de este miércoles ha reemplazado a Aritz Elustondo, baja por enfermedad. Y además se ha ausentado Sheraldo Becker, como estaba previsto en su plan de recuperación. Su rodilla todavía le da guerra.

Aguerd, por mor de sus molestias en el tendón rotuliano, no juega con la Real desde los 27 minutos que pudo resistir sobre el campo en la vuelta de las semifinales de Copa en el Bernabéu del pasado 1 de abril. Suma seis encuentros de Liga consecutivos sin poder participar. Su último choque completo con la Real se remonta al 13 de marzo en Old Trafford, ante el Manchester United en la Europa League. Como para no hacerle el clásico pasillo en Zubieta.

Su retorno es vital, considerando que Aritz Elustondo no ha podido ejercitarse por una indisposición y porque Zubeldia sigue sin poder entrenarse con el equipo. El único que no presenta ningún problema es Jon Martín, que está rindiendo a buen nivel desde que está siendo protagonista en el centro de la defensa. Curiosamente, Zubeldia comparece ante los informadores en el 'media day' de Zubieta pese a no entrenar y el lugar de Aritz ante la prensa lo ocupa Sergio Gómez.

Por su parte, ninguno de los demás lesionados ha podido participar en la práctica del miércoles. Además de los mencionados Zubeldia, Becker y Aritz, se han ausentado Barrene, Odriozola y Zakharyan. Pese a las seis bajas, el portero Aitor Fraga ha sido el único refuerzo procedente del Sanse.