La temporada en juego en cinco partidos

No ocurrirá en muchos equipos ni en muchos deportes. La Real tiene ahora mismo un entrenador sobre el verde y otro futuro trabajando en los ... despachos con Imanol sacando la pizarra ya en Zubieta preparando el derbi vasco ante el Athletic del domingo (21.00 horas) y Sergio Francisco aterrizando junto a Erik Bretos. Tras cuatro días de descanso, en los que Imanol aprovechó para descansar en Chiclana y realizando otras actividades ajenas al fútbol como ver in situ el Gran Premio de motos de Jerez, la Real ya está manos a la obra.

Ayer, del mismo modo, también fue el primer día hábil para Sergio Francisco, que el lunes también se presentó en Zubieta. Seguro que el apagón aplazó las primeras conversaciones para la planificación de la próxima temporada a hoy. Todo ello en mitad del derbi vasco ante el Athletic, aunque al otro lado de la A-8 están a otras cosas. No así la Real, que se juega gran parte de la temporada este domingo.

Mientras unos apuran el curso en el verde tratando de conseguir el sexto billete europeo consecutivo, el más barato del lustro pero el que ahora mismo está más difícil, otros como Sergio Francisco ya planean la Real del futuro. Lo primero que debe decidir el irundarra es su staff de trabajo y con quién pasará la mayoría de sus días en Zubieta. El técnico tendrá gran peso en esa decisión y en el aire quedan diferentes nombres como el del segundo entrenador, Mikel Labaka, Ion Ansotegi o el preparador físico David Casamichana.

Una vez conformado el staff será turno para empezar a hablar sobre los nombres de la Real de los próximos meses con las primeras decisiones a tomar con futbolistas que pertenecen al club pero que esta temporada se están ganando las habichuelas lejos de Donostia. Hay que tomar cartas en el asunto con los Gorrotxategi, Urko, Sadiq, Carlos Fernández, Magunazelaia o Karrikaburu.

No todos continuarán en el proyecto de Sergio Francisco. El tipo de plantilla que se forme debería estar condicionado también por el puesto en el que se termine en liga. No es lo mismo disputar competición continental, querer llegar lejos en Copa y continuar dando el callo en liga que no mostrar tu escudo por Europa. La plantilla en este caso sería mucho más larga, algo que no debería ocurrir si Imanol no consigue dejar al equipo entre los ocho primeros de la competición.

La tarea se ha complicado sobremanera con la derrota en Gasteiz porque de las cinco finales que restan parece que harán falta, como mínimo, nueve puntos, o lo que es lo mismo, al menos tres victorias. Incluso así podría no ser suficiente dependiendo de lo que hagan el resto de rivales. La Real recibe este domingo al Athletic, pero también tiene un duelo vital ante el Celta, el único de los rivales al que todavía le puede remontar el golaveraje, algo también muy complicado puesto que perdió 2-0 en Vigo en uno de los peores partidos de la temporada. Si termina empatado a puntos con Osasuna o Mallorca, siempre estaría por detrás al término de las 38 jornadas.

Los de Imanol tienen a priori el calendario más duro de todos, aunque el Celta viaja este fin de semana al Bernabéu y equipos que se juegan la vida por abajo también suelen robar puntos a clubes que están arriba en la clasificación. Osasuna debe visitar todavía La Cerámica y el Villamarín y recibir al Atlético mientras que el Mallorca de Jagoba Arrasate también debe hacer acto de presencia en Chamartín. Sin olvidarse del Rayo, otro invitado a la fiesta que ahora mismo está por detrás del equipo de Imanol. El reto es complicado, pero no imposible. Todo empieza por ganar este fin de semana al Athletic, algo que no ha hecho en ningún derbi de la temporada.

El Athletic, a otra cosa

Se suele decir que en los derbis no importa demasiado la dinámica de los equipos, tampoco la posición en la tabla clasificatoria. Es a lo que se agarra la Real este domingo. Un partido con tanto sentimiento en juego podría venir bien al grupo, que todavía asimila la marcha de Imanol a final de temporada. Será la primera vez en mucho tiempo que la Real tenga bastante más descanso que su rival, algo que se debería notar en Anoeta.

El derbi le llega al Athletic en medio de la eliminatoria europea ante el Manchester United y la mirada en Bilbao va exclusivamente a la semifinal. No están para derbis y se vislumbra una rotación importante. La mayoría de futbolistas que salgan de inicio mañana ante el United en San Mamés no lo harían ante la Real en Anoeta puesto que el grueso de ese grupo volvería a vestirse de corto siete días después en Inglaterra. Ernesto Valverde tiene la única baja de Oihan Sancet, descartado para el choque del domingo. El mediapunta, máximo goleador del equipo, tratará de estar disponible para la vuelta en Old Trafford. El técnico rojiblanco puede contar con el resto de la plantilla.

Si la Real quiere continuar teniendo opciones de entrar en Europa no se pueden escapar más puntos del Reale Arena, más teniendo en cuenta que las dos salidas que restan son al Metropolitano y al Santiago Bernabéu, aunque los dos equipos de Madrid apuntan a no tener opciones de título para entonces. Sin embargo, primero hay que ganar al Athletic, que solo ha perdido cinco veces en liga esta temporada. De hecho, los rojiblancos son el equipo que menos partidos ha perdido junto a Barcelona, Real Madrid y Atlético.