Brais trota en el Vitality Stadium. RS
DV de Oro

El 1x1 de los jugadores de la Real ante el Bournemouth

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:49

4

Remiro

4

El mejor realista sobre el campo. De no ser por él la Real hubiese recibido un par de goles en contra. Buenas paradas a Brooks, ... Semenyo y Winterburn, aunque las dos mejores intervenciones son a Tavernier con jugadas que llegaron por el costado derecho. La segunda, abajo, tiene mucho mérito.

