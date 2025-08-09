El 1x1 de los jugadores de la Real ante el Bournemouth

El mejor realista sobre el campo. De no ser por él la Real hubiese recibido un par de goles en contra. Buenas paradas a Brooks, ... Semenyo y Winterburn, aunque las dos mejores intervenciones son a Tavernier con jugadas que llegaron por el costado derecho. La segunda, abajo, tiene mucho mérito.

Aramburu 2

No salió mal del todo de la pelea que tenía con Semenyo, de largo el futbolista del Bournemouth más entonado ayer. Es potente y desequilibrante. Trató de pararle en el uno contra uno utilizando el cuerpo, pero le superó en un par de ocasiones por velocidad. Pérdida peligrosa en el minuto 47.

Jon Martín 3

Apunta a empezar de inicio la Liga en Mestalla, y lo cierto es que es merecido. Juega con una tranquilidad pasmosa. Metió buenos pases por dentro cuando Turrientes estuvo cubierto por un rival. Un peligro a balón parado. Remató al palo en el rechace del penalti molestado por Brais.

Zubeldia 2

No tan eficaz como Jon Martín, sobre todo en acciones defensivas. Jugando en el perfil izquierdo, la verdad es que tuvo varios despistes en la salida de balón que pudieron costar caro. En una de esas no se entendió con Remiro y le mandó un balón muy comprometido. Remató centros.

Gómez 3

Uno de los que ha aprovechado la pretemporada para, a priori, hacerse con el puesto de lateral. De ser polivalente y poder jugar en varias posiciones a ser una herramienta útil desde la defensa. Apareció con mucho peligro en repetidas ocasiones. Grandes centros rasos hacia atrás.

Turrientes 2

De menos a más. Al comienzo del partido le costó hacerse hueco porque estaba bien defendido por Kroupi, que le siguió durante un rato. Más tarde se metió entre centrales y fue entonces cuando la Real encontró la salida. Sus controles orientados y sus arrancadas son sobresalientes.

Brais 3

No tuvo tanto ritmo como en otras ocasiones, y eso se notó a la hora de darle velocidad a la circulación de balón. Sus gestos corporales esta vez no fueron tan eléctricos. Casi sorprende a Petrovic en la primera mitad con un córner que a punto estuvo de ser un gol olímpico. Al larguero.

Sucic 2

Más de 6 que de 8, una posición que veremos si le conviene o es mejor que esté bastante más cerca del área. Lo cierto es que trabajó con balón, muchas veces muy cerca de Turrientes, pero en ataque no generó tanto. Realiza una pérdida en el minuto 46 que casi se convierte en el 1-0.

Kubo 2

No estuvo acertado en ataque, aunque es cierto que le pusieron un marcaje férreo en defensa y también le hicieron varias faltas seguidas. Terminó algo desesperado por momentos. Mete un gran pase a Oyarzabal en la ocasión más clara de la primera mitad. En la segunda, más flojo.

Oyarzabal 2

No tuvo su mejor tarde, aunque sin hacer un gran partido se genera él solo una gran ocasión de gol. Roba, Kubo le tira una pared y luego remata cruzado con un disparo seco. Falló el penalti disparando a su lado de seguridad, aunque esta vez fue a media altura. Asentado ya como extremo.

Óskarsson 2

Poco participativo con balón pese a que su primer contacto con la pelota fue un pase precioso de primeras al espacio para dejar a Kubo en una magnífica posición. Se peleó con Hill y Senesi, un central muy poderoso. Forzó el penalti rematando de cabeza a la mano de Truffert.

Los sustitutos

Mariezkurrena 2

Como siempre, peleó cada acción como si fuese la última. Se colocó en banda izquierda cuando entró por Óskarsson para dejar a Oyarzabal en punta. Le pitaron varias faltas que ni por asomo eran infracción.

Beitia 2

Bastante seguro cuando entró por Jon Martín a falta de quince minutos. Se colocó en el perfil diestro para echar una mano a Zubeldia. Varios cortes interesantes abajo. Si está aquí es por algo. Bien valorado en Zubieta.

Mikel Rodríguez 2

Es una lástima que no sea sub-23 porque tiene esa energía y agresividad que demanda Sergio para el centro del campo y que le ficharán en agosto. Intenso en la presión e inteligente cuando tuvo que ir al suelo al corte. Será importante con el Sanse en Segunda.

López 2

De vuelta tras desaparecer de repente en pretemporada. Buenos minutos en defensa utilizando su cuerpo para recuperar balones. También apareció en ataque combinando buenos pases con Gómez.

Sergio Francisco

Parece que ya ha encontrado su once para Mestalla. Apuesta definitiva con Oyarzabal en banda izquierda y Óskarsson es su '9'. Tampoco pudo hacer demasiado en la dirección de campo.