Zupiria, sobre los incidentes de Azpeitia: «Los ertzainas acabaron en el suelo, hubo robos de esposas y agresiones»

Los incidentes del pasado fin de semana en Azpeitia, que acabaron con dos ertzainas heridos tras un incidente que arrancó con la identificación de ... un joven tras realizar una pintada con unas siglas contra la policía, sigue siendo un capítulo abierto en canal y punto de enfrentamiento entre Gobierno Vasco y representantes institucionales de EH Bildu. Si ayer martes era el lehendakari el que reclamaba apoyo «sin medias tintas» a la Ertzaintza y que se condenen esos hechos, este miércoles el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria ha profundizado en ese mensaje y además ha radiografiado «lo que sucedió en Azpeitia» con la propia información que conoce de lo sucedido.

«Debemos repasar todos los hechos ya que parece, según el relato de algunos, que todo se desencadena cuando llega la Ertzaintza. Los agentes hacen su trabajo, que espero que siempre lo hagan bien, pero no creo que los incidentes empiecen cuando llega la Ertzaintza», ha comenzado explicando, señalando directamente a las palabras de la alcaldesa de Azpeitia, que apunto que la actuación de la policía vasca fue «desproporcionada».

«Me preocupa el nulo apoyo a la actuación de la Ertzaintza de la alcaldesa de Azpeitia. Ha habido momento en los que escuchándola he pensado que la Ertzaintza es una policía no querida en Azpeitia. Me cuesta entender que una representante institucional ponga en cuestión el carácter institucional de la Ertzaintza y sus funciones», ha añadido el consejero de seguridad en una entrevista en Radio Euskadi.

«No banalizar» las pintadas

Zupiria ha realizado una radiografía casi al minuto de lo que sucedió la noche del sábado según la información de la que dispone, para explicar los incidentes. «Lo primero que sucedió en Azpeitia fue que una patrulla de la Ertzaintza presenció cómo una persona pintaba en un contenedor (ACAB) 'Todas las policías son hijos de puta'. Y a eso la Ertzaintza respondió con una sanción. A consecuencia de esa sanción aparece un grupo de personas que generó una tensión en torno a ese contenedor. Después un grupo de personas apareció en el Ayuntamiento a pedir explicaciones a la Policía Municipal por acompañar a la Ertzaintza en el momento de la identificación del joven. Tres personas entraron en las oficinas de la policía municipal y se enfrentaron a los municipales y después más de 40 personas entraron al interior de las oficinas», narra el consejero de Seguridad.

En ese momento, al sentirse desbordados los municipales, piden la presencia de la Ertzaintza. «Los tres municipales que estaban allí pidieron apoyo a la Ertzaintza. La primera presencia de la Ertzaintza fueron tres patrullas que estaban en los alrededores, que acudieron a apoyarles. Ertzainas que hicieron lo que pudieron y que terminaron en el suelo. Hubo robos de 'talkies', hubo robos de esposas y hubo agresiones. Y hay dos ertzainas heridos. Ese es mi relato de los hechos», añade Zupiria.

Zupiria ha confirmado que los agentes que estaban allí llevaban sus 'bodycam' activas por lo que grabaron la actuación y podrá ser así mejor evaluada. El consejero lamenta también que se «banalicen pintadas como esta que dice que 'Todos los policías son unos hijos de puta'» y denuncia que «no se puede admitir que haya movimientos que cuestionen la existencia de la Ertzaintza y que la mera presencia de un ertzaina en un espacio público sea un problema para ellos».

«Yo creo que hay que criticar a la Ertzaintza y creo que debemos ser muy exigentes con los comportamientos de la Ertzaintza. Pero la inmensa mayoría estamos a favor de los agentes y los vamos a proteger», ha apostillado.