El lehendakari defiende la labor de la Ertzaintza y asegura que «los violentos nos tendrán siempre enfrente»

El lehendakari Imanol Pradales ha lanzado este martes un mensaje claro de apoyo a la Ertzaintza tras los recientes episodios de violencia registrados en localidades ... de Gipuzkoa, el último de ellos este pasado fin de semana en Azpeitia. «Una sociedad avanzada y democrática debe ser exigente con quienes velan por nuestra seguridad, y debe también respetar y proteger su labor», ha afirmado el mandatario vasco en Iurreta tras presidir el acto de recepción y vuelo inaugural del nuevo helicóptero de la renovada flota de la policía autonómica.

Pradales ha insistido en la importancia de valorar el trabajo de las fuerzas de seguridad, subrayando su papel esencial en el mantenimiento del orden público. «Debemos defender a quienes nos defienden», ha remarcado, apelando a la ciudadanía para que permanezca «vigilante» frente a los ataques o intentos de desprestigio contra la policía autonómica.

El lehendakari ha sido tajante al condenar cualquier tipo de violencia, dejando claro que su Gobierno no dará cabida a justificaciones: «La violencia no está nunca justificada. Y no permitiremos que se legitime». Esta postura reafirma el compromiso del Ejecutivo con los principios democráticos y el Estado de Derecho.

Además, Pradales ha advertido que su Gobierno se mantendrá firme frente a los responsables de los disturbios. «Las y los violentos nos tendrán siempre enfrente», ha declarado, añadiendo que también se opondrán con contundencia «a quienes tratan de desacreditar o desprestigiar la labor de la Ertzaintza».

Finalmente, el lehendakari ha expresado un respaldo explícito y sin ambigüedades al cuerpo policial vasco. «Apoyo absoluto a la Ertzaintza, sin medias tintas», ha sentenciado, recalcando que el foco estará en «quienes provocan desórdenes, agreden o amenazan», al tiempo que ha garantizado protección y reconocimiento para quienes «con profesionalidad y vocación de servicio público» velan por la seguridad de toda la sociedad.

«No banalizar la violencia»

La portavoz del Ejecutivo vasco, María Ubarretxena, también ha mostrado el «rechazo y condena total» a los incidentes registrados en Azpeitia y ha subrayado la importacia de «no banalizar la violencia». Tras recordar que «en el último mes hemos visto intentos de linchamiento, pegatinas racistas, disparos contra la policía, intentos de asalto a ayuntamientos y peleas en contextos festivos», ha señalado la necesidad de tener «sumo cuidado con banalizar la violencia».

Ubarretxena, que ha dicho que no van a «entrar en polémicas» y tampoco van a valorar «las declaraciones que han hecho ni unos ni otros», ha subrayado que a los «responsables políticos nos corresponde apoyar a los trabajadores públicos que tienen como cometido proteger a la ciudadanía y a la sociedad».