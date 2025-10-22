Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zupiria ve «una ebullición» de organizaciones cercanas a la izquierda abertzale «que la tienen tomada con la Ertzaintza»

No tiene «ninguna duda» de que el objetivo de los contramanifestantes de Vitoria era la Policía vasca, «no la Falange»

E. P.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:50

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha afirmado este miércoles que hay «una ebullición» de organizaciones cercanas a la izquierda abertzale «que la tienen tomada ... con la Ertzaintza», y no tiene «ninguna duda» de que este era el objetivo de los radicales y no la Falange el pasado 12 de octubre, cuando se produjeron graves disturbios en Vitoria-Gasteiz.

