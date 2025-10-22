Zupiria ve «una ebullición» de organizaciones cercanas a la izquierda abertzale «que la tienen tomada con la Ertzaintza»

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha afirmado este miércoles que hay «una ebullición» de organizaciones cercanas a la izquierda abertzale «que la tienen tomada ... con la Ertzaintza», y no tiene «ninguna duda» de que este era el objetivo de los radicales y no la Falange el pasado 12 de octubre, cuando se produjeron graves disturbios en Vitoria-Gasteiz.

Tras censurar que EH Bildu y Sumar «den cobertura» a estos grupos, ha asegurado que la última vez que la Falange estuvo en Euskadi, el 25 de octubre de 2008, también hubo altercados, protagonizados por «los padres de estos cachorros».

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, Zupiria ha recordado que los incidentes del 12 de octubre «no comienzan porque hay una concentración autorizada de Falange», sino porque unas personas que habían convocado una contraconcentración «se mueven del lugar, llegan a la plaza donde está concentrada Falange y empiezan a agredirles».

Según ha recordado, «la última vez que Falange se había manifestado en Euskadi fue el 25 de octubre del año 2008, siendo Ibarretxe lehendakari y Xabi Balza consejero de Seguridad». «En aquel momento, en un día complicado en el que había hasta tres manifestaciones diferentes en la calle, decidió el Departamento de Seguridad prohibir la manifestación de Falange. Hubo un recurso a la Justicia y los jueces decidieron que el derecho a la libre expresión y a la manifestación de Falange, que es partido legal, estaba por encima de otras cuestiones», ha indicado.

«Me parece muy, voy a decir, divertido, que nos estemos fijándonos en una organización que tiene 5.000 votos en toda España, o sea, que es lo más irrelevante que nos podamos echar a la nariz, para no hablar del uso de la violencia totalitaria en las calles de Vitoria», ha subrayado.

Respecto a los grupos «antisistema» que se contramanifestaron, ha aludido a varios grupos, distintos, que entre ellos no se llevan bien, pero que hay acciones en las que conviven, en referencia, por una parte a Ernai, juventudes de Sortu, y por otra, a GKS o Jardun, contrarios a la actual estrategia oficial de EH Bildu.

«Cada vez que hay un incidente de estos, hay dos organizaciones políticas que ofrecen cierta cobertura y ponen el foco donde no está, y son EH Bildu y Sumar», ha aseverado.

En su opinión, EH Bildu «se encuentra en una contradicción» que desconoce «cómo va a superar». «La izquierda abertzale y ETA tienen un origen fundacional y tienen un objetivo fundacional, y era sustituir al PNV. Para eso surgieron en la década de los 60, y ese es el objetivo. En un momento concreto, pensaron que para sustituir al PNV y el liderazgo del nacionalismo democrático de este país había que hacerlo utilizando la violencia», ha mantenido.