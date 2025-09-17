Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Familiares de 'Txiki' y Otaegi y miembros de la izquierda abertzale, en un acto de la semana pasada en Zarautz. Morquecho

El Ayuntamiento de Zarautz deniega un local para una exposición sobre 'Txiki' y Otaegi al considerar que refleja un «relato parcial»

El consistorio de PNV y PSE añade que obvia «el sufrimiento de ETA» mientras la izquierda abertzale denuncia que todo es un «veto político»

DV

San Sebastián

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:13

El Ayuntamiento de Zarautz (PNV-PSE) ha denegado un local público a las fundaciones Iratzar y Olaso Dorrea para una exposición sobre los miembros de ... ETA 'Txiki' y Otaegi, al cumplirse medio siglo de su fusilamiento por el régimen franquista. Las razones del consistorio, que han enfadado a los organizadores, son que «la exposición no es compatible con el compromiso de los vascos y las instituciones de construir una memoria democrática compartida en el que todas las víctimas sean reconocidas, sin jerarquías ni apropiaciones políticas», según fuentes locales consultadas por este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  4. 4

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  5. 5

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»
  6. 6 Franco Berrino, epidemiólogo de 81 años, señala el alimento a retirar de nuestra dieta: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  7. 7 Muere Robert Redford a los 89 años
  8. 8 Los dos galanes más atractivos y gamberros de Hollywood
  9. 9

    Robert tampoco cenó aquí: el sueño imposible de un Donostia para Redford
  10. 10

    Azora vende la mitad de sus pisos de Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ayuntamiento de Zarautz deniega un local para una exposición sobre 'Txiki' y Otaegi al considerar que refleja un «relato parcial»

El Ayuntamiento de Zarautz deniega un local para una exposición sobre &#039;Txiki&#039; y Otaegi al considerar que refleja un «relato parcial»