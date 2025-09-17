El Ayuntamiento de Zarautz deniega un local para una exposición sobre 'Txiki' y Otaegi al considerar que refleja un «relato parcial»

El Ayuntamiento de Zarautz (PNV-PSE) ha denegado un local público a las fundaciones Iratzar y Olaso Dorrea para una exposición sobre los miembros de ... ETA 'Txiki' y Otaegi, al cumplirse medio siglo de su fusilamiento por el régimen franquista. Las razones del consistorio, que han enfadado a los organizadores, son que «la exposición no es compatible con el compromiso de los vascos y las instituciones de construir una memoria democrática compartida en el que todas las víctimas sean reconocidas, sin jerarquías ni apropiaciones políticas», según fuentes locales consultadas por este periódico.

Entienden que la propuesta de estas fundaciones como Iratzar, de la izquierda abertzale, realizan un «relato parcial que no contribuye a la convivencia ni a la verdad que necesita nuestra sociedad» y defienden, en en este sentido, la ruta seguida por Gobierno Vasco, Diputación de Gipuzkoa y Gogora, el Instituto vasco de la Memoria. Los organizadores de la exposición, por el contrario, hablan de «veto político» de PNV y PSE. También creen que se omite el «sufrimiento causado por ETA» y que se arroga a esta organización como la única que combatió el franquismo y la dictadura, entre otras razones.

Polémica por la gran pancarta

La exposición, itinerante, se estrenó el lunes en Azpeitia, localidad natal de Anjel Otaegi, y su destino siguiente era Zarautz, de donde era vecino Jon Paredes, 'Txiki'. Los organizadores pretenden celebrarla en otra localidad guipuzcoana.

La memoria de 'Txiki' y Otaegi en este cincuenta aniversario de su muerte ha abierto un debate sobre su figura y el papel de ETA en el franquismo y la dictadura. Ya en verano en Zarautz hubo polémica al retirar el Ayuntamiento una gran pancarta que recordaba a ambos en el barranco de Santa Bárbara. El episodio enfrentó a PNV y la izquierda abertzale.