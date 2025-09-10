Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irati Urtuzaga, Anie Paredes, Rufi Etxeberria, Lur Albizu, Mikel Paredes y Mertxe Urtuzaga, en el acto en Zarautz. FELIX MORQUECHO

Las familias de 'Txiki' y Otaegi piden «reconocimiento institucional» y denuncian 50 años de «persecución y olvido»

«Eran dos jóvenes idealistas que lucharon contra la dictadura franquista y las injusticias», afirman familiares de segunda generación de los dos miembros de ETA fusilados por el régimen franquista

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:03

Familiares de los miembros de ETA Jon Paredes Manot 'Txiki' y Angel Otaegi, dos de los cinco últimos fusilados del franquismo el 27 de septiembre ... de 1975, reconocidos como víctimas de abuso policial por el Gobierno Vasco, han reclamado «memoria, transmisión y reconocimiento institucional». En vísperas del 50 aniversario de sus muertes y arropados por miembros de Sortu, Anie Paredes, sobrina de 'Txiki' e Irati Urtuzaga, hija de un primo de Angel, han recordado que ambos «eran dos jóvenes idealistas que lucharon contra la dictadura franquista y las injusticias, y a favor de una Euskal Herria mejor«. »Nuestras familias llevan una cicatriz desde hace medio siglo causada por el fusilamiento de 'Txiki' y Otaegi. Después de aquel 27 de septiembre, durante cinco décadas, además del sufrimiento por los fusilamientos, ambas familias hemos sufrido persecución y años de olvido«, ha recordado Paredes en un acto en el Torreón de Vista Alegre de Zarautz.

