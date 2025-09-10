Las familias de 'Txiki' y Otaegi piden «reconocimiento institucional» y denuncian 50 años de «persecución y olvido»

Familiares de los miembros de ETA Jon Paredes Manot 'Txiki' y Angel Otaegi, dos de los cinco últimos fusilados del franquismo el 27 de septiembre ... de 1975, reconocidos como víctimas de abuso policial por el Gobierno Vasco, han reclamado «memoria, transmisión y reconocimiento institucional». En vísperas del 50 aniversario de sus muertes y arropados por miembros de Sortu, Anie Paredes, sobrina de 'Txiki' e Irati Urtuzaga, hija de un primo de Angel, han recordado que ambos «eran dos jóvenes idealistas que lucharon contra la dictadura franquista y las injusticias, y a favor de una Euskal Herria mejor«. »Nuestras familias llevan una cicatriz desde hace medio siglo causada por el fusilamiento de 'Txiki' y Otaegi. Después de aquel 27 de septiembre, durante cinco décadas, además del sufrimiento por los fusilamientos, ambas familias hemos sufrido persecución y años de olvido«, ha recordado Paredes en un acto en el Torreón de Vista Alegre de Zarautz.

También se han referido a la necesidad de memoria y transmisión: «Aunque nosotras aun no habíamos nacido, la memoria de Jon y Angel ha llegado hasta nosotras. Nuestras familias han hecho frente al olvido y siempre nos han explicado quiénes eran, cómo eran, qué sueños tenían, por qué lucharon... Y esa transmisión debe continuar».

Urtuzaga ha mencionado la polémica por los carteles con las fotografías de 'Txiki' y Otaegi de este verano. «Las iniciativas populares de recuerdo y reconocimiento a nuestros familiares, pero también los actos y declaraciones contrarias, así como alguna polémica, han suscitado recuerdos y sentimientos encontrados en nuestras familias. Hemos sentido alegría y tristeza«, ha expresado. En este contexto, Urtuzaga se ha mostrado a favor de la memoria y el reconocimiento: »No queremos que Txiki y Otaegi caigan en el olvido«.

A juicio de ambas familias que también han estado representadas por Mikel Paredes, hermano de 'Txiki', y Mertxe Urtuzaga, prima de Angel., «para sanar las cicatrices es necesario el reconocimiento, pero no sólo el reconocimiento popular, también el reconocimiento institucional, así como reparación y la justicia».

Tras recordar que Txiki y Otaegi fueron reconocidos como víctimas de la violencia política por el Gobierno Vasco en 2012 Urtuzaga ha señalado que ese reconocimiento, aunque tarde, fue bien recibido por las familias, aunque ha añadido que aún queda «mucho camino por recorrer», y ha hecho un llamamiento a las instituciones y a representantes políticos.

Acto nacional

Un año más, el próximo 27 de septiembre las familias recordarán a 'Txiki' y Otaegi, «porque queremos avanzar con nuestras cicatrices y nuestra memoria, pero sobre todo porque nadie muere si no se le olvida». Sortu también les recordará en el acto nacional que celebrará ese día a las 17.30 horas en el Anaitasuna de Pamplona. Lur Albizu, representante del Consejo Nacional de Sortu, ha destacado que los fusilamientos y los siguientes acontecimientos tenían como objetivo ahogar el grito de Euskal Herria: «Dos meses después, Franco murió y Juan Carlos I de Borbón fue nombrado jefe de Estado, con el objetivo de dejar todo atado y bien atado».

Albizu, que ha estado acompañada por Rufi Etxeberria, exdirigente de EH Bildu y promotor de Sortu, ha asegurado que las «cicatrices» de los sucesos de 1975 siguen vivas: «No reconocen a Euskal Herria como nación y niegan el derecho de autodeterminación de nuestro pueblo». En su opinión, también sigue viva la voluntad de luchar: «Hasta nosotros ha llegado la sed de libertad de aquella generación que hizo levantar a este pueblo y trajo esperanza. Desde entonces, miles de ciudadanas y ciudadanos nos hemos comprometido con la liberación de Euskal Herria, con el sueño de construir un pueblo mejor».

La miembro de Sortu ha hablado igualmente de la polémica por los carteles y los reconocimientos de este verano y ha denunciado que a pesar del reconocimiento como víctimas por parte del Gobierno Vasco, «algunas voces han manifestado que la memoria de 'Txiki' y Otaegi causa dolor, dejando claro una vez más que hay víctimas de primera y de segunda«. Sortu ha considerado que «es tiempo de reconocimiento, reparación y justicia, así como de la memoria en su totalidad. »Todas las vascas y vascos que hicieron frente al franquismo deberían tener un reconocimiento institucional«, ha remarcado.

En palabras de Albizu «estos días hemos visto asimismo que Euskal Herria no ha olvidado a 'Txiki' y Otaegi y recuerda el carácter idealista y luchador de aquella generación. Y que también tiene claro que el nudo atado y bien atado por el franquismo sigue ahí». Ha apuntado que en aquel momento la izquierda abertzale abogó por la ruptura, algo que hoy sigue siendo necesario. «50 años después, es hora de desatar aquel nudo y reconocer los derechos de nuestro pueblo», ha afirmado Albizu que ha hecho un llamamiento a acudir al acto nacional del 27 de septiembre