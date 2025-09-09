Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La UCO descubre que Koldo se citó con Delcy en Caracas después de que Ábalos abandonara el Gobierno

El encuentro se programó para el 7 de octubre de 2021, un año y medio después de que la vicepresidenta venezolana estuviera en Barajas

Melchor Sáiz-Pardo
Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 9 de septiembre 2025, 21:54

Crece el misterio sobre las actividades del Gobierno venezolano en España y sus supuestas conexiones con José Luis Ábalos y su entorno. Koldo García, el ... asistente y hombre de confianza del exdirigente del PSOE, se mantuvo en contacto con Delcy Rodríguez más de un año y medio después de que la vicepresidenta bolivariana protagonizara su fugaz visita al aeropuerto de Barajas en Madrid, el 20 de enero de 2020. Es más, García llegó a citarse con la número 2 de Nicolás Maduro en un encuentro en Caracas previsto para el 7 de octubre de 2021, tres meses después de que Pedro Sánchez destituyera por sorpresa a Ábalos como ministro de Transportes.

