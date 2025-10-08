Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ángel Víctor Torres y Maria Ubarretxena, este miércoles en Madrid. IREKIA

Ubarretxena entrega al Gobierno central 10 documentos para cerrar las transferencias y apela a convertirlos «en hechos, sin dilación»

La consejera de Gobernanza y vicelehendakari asegura en Madrid que Euskadi ha hecho «los deberes» y ha demostrado «voluntad de acuerdo»

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:36

El Gobierno Vasco ha dado este miércoles un nuevo paso para cerrar en fecha y forma el Estatuto de Gernika. El departamento de Gobernanza, Administración ... Digital y Autogobierno que dirige Maria Ubarretxena ha entregado en mano al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, todos los informes pertinentes a las transferencias pendientes que el Gobierno Vasco ha incluido y reunido en 10 documentos, dado que algunas de ellas las han englobado en un único documento.

