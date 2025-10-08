Ubarretxena entrega al Gobierno central 10 documentos para cerrar las transferencias y apela a convertirlos «en hechos, sin dilación»

El Gobierno Vasco ha dado este miércoles un nuevo paso para cerrar en fecha y forma el Estatuto de Gernika. El departamento de Gobernanza, Administración ... Digital y Autogobierno que dirige Maria Ubarretxena ha entregado en mano al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, todos los informes pertinentes a las transferencias pendientes que el Gobierno Vasco ha incluido y reunido en 10 documentos, dado que algunas de ellas las han englobado en un único documento.

Tras meses de arduo e intenso trabajo y tal y como se comprometió la semana pasada, Ubarretxena ha vuelto una semana más a Madrid para hacer llegar al Gobierno de Pedro Sánchez los documentos que recogen las transferencias pendientes en el marco de la legislación vigente. «Son propuestas realistas que pueden llevarse a cabo en el plazo comprometido si hay voluntad política e impulso suficiente para ello», ha asegurado la vicelehendakari primera y consejera tras la reunión con el ministro. «Existe un acuerdo que obliga y debe cumplirse -ha expresado Ubarretxena- el Gobierno Vasco ha hecho su parte y ahora, es el Gobierno español quien debe mover ficha y cumplir con su palabra».

Ubarretxena ha afirmado que el Gobierno Vasco ha entregado los documentos, ha hecho «los deberes», ha demostrado «voluntad de acuerdo», por eso, apelan «a la responsabilidad política del Gobierno español para traducir esa voluntad en hechos, sin más dilaciones; no pedimos privilegios, sino respeto institucional y cumplimiento de la ley».

Durante el primer año de legislatura, se han alcanzado 10 acuerdos para el traspaso de 10 competencias: Ordenación y Gestión del Litoral; Fundaciones y asociaciones culturales, libro y bibliotecas, cinematografía, música y teatro, juventud y promoción sociocultural, patrimonio histórico-artístico y deportes; Autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena de las personas extranjeras cuya relación laboral se desarrolle en el País Vasco; Meteorología y climatología; Salvamento Marítimo; ampliación de funciones y servicios en materia de seguridad y salud en el trabajo (Centro Nacional de Verificación de Maquinaria en Bizkaia); Prestaciones no contributivas de la Seguridad Social; gestión del seguro escolar; prestación de desempleo y de la gestión del subsidio por desempleo.

Las 10 propuestas

Durante los últimos meses el Gobierno Vasco y el central han trabajado y abordado las negociaciones sobre las transferencias pendiente en cuatro bloques: Seguridad Social; Infraestructuras; Seguridad Pública y Hacienda, Finanzas y Empresa. Siguiendo los mencionados bloques, el listado de las 10 propuestas remitidas al Gobierno de España se divide del siguiente modo: Seguridad Social: Propuesta 1: Mutuas colaboradoras e Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ampliación de esta última). Prestaciones contributivas del Instituto Nacional de la Seguridad Social/Instituto Social de la Marina. Fondo de Garantía Salarial. Y Gestión del Régimen Económico de la Seguridad Social. En el segundo bloque denominado Infraestructuras aparece la propuesta 2: Puertos de interés general y Propuesta 3: Paradores de Turismo. El bloque 3, de Seguridad Pública, aborda la Propuesta 4: Tráfico y circulación de vehículos y Propuesta 5: Régimen electoral municipal. El cuarto apartado, Hacienda, Finanzas y Empresa, incluye la Propuesta 6: Crédito oficial y Banca, y Propuesta 7: Seguros privados, Propuesta 8: Seguros Agrarios, Propuesta 9: Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). Ampliación transferencia en investigación y desarrollo científico y técnico e innovación, así como la Propuesta 10: Promoción, apoyo y financiación orientada a la pequeña y mediana empresa industrial. Ampliación.

Al margen de las propuestas, el Gobierno Vasco ha indicado que cuatro materias han quedado fuera del mecanismo formal de traspasos por su falta de objeto en la actualidad o por estar ya asumidas mediante otros instrumentos normativos y se trata de hidrocarburos, sector público estatal, mercado de valores y organización y orientación del mercado de la pesca y cultivos marinos.