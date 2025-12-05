Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A. Mingueza

Tres ex altos cargos de Ayuso imputados en el 'caso residencias', citados a declarar la próxima semana

Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca deben declarar el martes y el miércoles, según informan las asociaciones de familias

C. P. S.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:21

Comenta

Dos juzgados citan a declarar la próxima semana como imputados a tres exaltos cargos de la Comunidad de Madrid en el marco de la investigación ... que se está llevando a cabo por la gestión sanitaria de las residencia de mayores durante la pandemia. La Sala trata de aclarar si, en aquel momento, cometieron un delitod e denegación discriminatorio de la asistencia sanitaria a personas enfermas que se encontraban en estas infraestructuras durante la primera ola de la covid-19.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esta es la nueva cafetería que ocupará el local del Tanger en San Sebastián
  2. 2 Fallece el socio número 1 de la Real Sociedad
  3. 3 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  4. 4 Detenida en Ordizia por causar un incendio en una comunidad de vecinos y amenazar después con poner una bomba
  5. 5

    El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»
  6. 6 Donostia recibe la visita de una familia especial
  7. 7

    «¿Hay alguien ahí? ¡Rápido, coged las cosas rápido, viene la Policía!»
  8. 8 La pareja que se jubiló a los 35 y 40 años y vive viajando: «Invertir es el único juego donde cuanto menos haces, más ganas»
  9. 9

    Grandes clubes preguntan por Luka Sucic aunque todavía no hay negociaciones abiertas
  10. 10

    PSOE, PP, Junts y PNV pactan endurecer la ley contra la multirreincidencia delictiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tres ex altos cargos de Ayuso imputados en el 'caso residencias', citados a declarar la próxima semana

Tres ex altos cargos de Ayuso imputados en el &#039;caso residencias&#039;, citados a declarar la próxima semana