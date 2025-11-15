Tres abogados piden cambiar la fecha de juicio de Gallardo y al hermano de Sánchez

La fecha del juicio contra el secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y ... el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, por su contrato en la Diputación de Badajoz podría cambiar.

La Audiencia ha fijado que las sesiones se celebren del lunes 9 de febrero al viernes 14 del mismo mes para determinar si Gallardo y Sánchez, así como otras nueve personas vinculadas con la Diputación de Badajoz, han podido cometer tráfico de influencias y prevaricación administrativa en los contratos del hermano del presidente y de su colaborador, Luis Carrero.

Pero dos abogados de las defensas y el de la asociación Manos Limpias (que representa la acusación popular) han comunicado su imposibilidad de asistir porque les coincide con otros juicios ya marcados con anterioridad. De ahí que hayan solicitado el cambio de fecha a la Audiencia.

La sección 1 de la Audiencia ha dictado este viernes una diligencia de ordenación para que el resto de abogados presenten alegaciones a esta solicitud.

El juicio podría celebrarse en el TSJEx

Estas peticiones de cambio de fecha se producen cuando aún existe la posibilidad de que el juicio se celebre finalmente en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y no en la Audiencia Provincia de Badajoz.

Como ha venido publicando HOY, Miguel Ángel Gallardo se convertirá de nuevo en diputado regional tras los comicios del 21 de diciembre, lo que concede el aforamiento que conlleva el cargo directamente.

Hace unos meses, el político socialista vio rechazada su primera petición para llevar la causa completa al TSJEx, pero los magistrados lo denegaron por la operación que le había permitido entrar en la Asamblea. Esto es, una diputada renunció y otros cuatro rechazaron la posibilidad de tomar posesión del escaño para facilitar que lo hiciera Gallardo.

En esta ocasión, Gallardo encabeza la lista por la provincia de Badajoz y será elegido diputado el día de las elecciones sin necesidad de efectuar más cambios. Tras las elecciones, explican fuentes jurídicas, sería público y notorio que el secretario general del PSOE y expresidente de la Diputación de Badajoz es diputado y por tanto aforado, condición inherente al escaño. De hecho, algunas fuentes estiman que Gallardo ni ninguna otra defensa tendría que solicitarlo, sino que podría ser incluso algo automático.

Un auto de 2020 respalda que la causa pase al TSJEx

Además, como desveló HOY recientemente, un auto del Tribunal Supremo respalda que el político socialista pueda ser juzgado en el alto tribunal extremeño. Esa decisión tiene fecha de 2020 y resuelve el caso de un político autonómico catalán, para el que acordó que debía ser el Supremo y no el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que le juzgara por conseguir la condición de diputado después incluso de haberse fijado la apertura de juicio oral, como ocurrirá en el caso de Gallardo en las elecciones.

A este auto, por tanto, podrían acogerse las partes en el caso de que quieran que el alto tribunal juzgue el caso, algo que probablemente, según las fuentes consultadas, conllevaría un nuevo retraso en la celebración de juicio mientras se tramita el cambio.