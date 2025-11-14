Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los líderes nacionales se fajan en las próximas elecciones en Extremadura

Al no coincidir los comicios autonómicos del 21 de diciembre con otros territorios, Extremadura centra el foco y se convierte en campo de prueba de los partidos

Pablo Calvo

Badajoz

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:13

Comenta

La batalla política nacional se juega sobre el tablero de Extremadura. La intensa presencia de los principales líderes de los partidos mayoritarios (Pedro Sánchez, Alberto ... Núñez Feijóo y Santiago Abascal) en las próximas horas en la región, confirma que las elecciones extremeñas del 21-D adquieren esta vez una dimensión distinta, que trasciende el contexto regional. Sus resultados y el marco de negociación posterior que puede abrirse influirá en los siguientes comicios fijados para 2026, de ahí que las principales formaciones políticas pongan su energía más que nunca en Extremadura.

