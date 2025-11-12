Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno EP

Un auto del Supremo respalda que David Sánchez y Gallardo sean juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura

La decisión acordada por el tribunal en 2020 contradice que sea la apertura del juicio oral el momento que fija la competencia para enjuiciar si hay un aforamiento sobrevenido

Pablo Calvo

Badajoz

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:31

Comenta

Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura y candidato socialista a las elecciones del 21 de diciembre, deberá sentarse en el banquillo ... acusado de haber incurrido en prevaricación administrativa y tráfico de influencias cuando presidía la Diputación de Badajoz por la contratación, en 2017, de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Sin embargo, el banquillo exacto en el que se sentará es una incógnita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  2. 2 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  3. 3 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  4. 4 Los Javis se separan tras trece años de relación
  5. 5 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  6. 6

    Xabier Albistur: «Jon Insausti correrá muchas veces la Behobia como alcalde, pero yo fui el primero»
  7. 7 La tienda de moda que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  8. 8

    Pradales ofrece a Donostia apoyo en seguridad y compromiso con Anoeta Berri
  9. 9

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  10. 10 Amplían la denuncia por el uso indebido del camino al depósito de aguas en la villa de Xabi Alonso en Igeldo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un auto del Supremo respalda que David Sánchez y Gallardo sean juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura

Un auto del Supremo respalda que David Sánchez y Gallardo sean juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura