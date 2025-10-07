Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La líder de Podemos, Ione Belarra, interviene en el debate sobre el embargo a Israel en el Congreso. EFE

Los socios de Sánchez presionan a Podemos por el embargo: «O la humanidad o los genocidas»

El Congreso retrasa a este miércoles la votación de la medida contra Israel para evitar que coincida con el segundo aniversario de los atentados de Hamás

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 20:14

Comenta

El futuro del embargo de armas a Israel continua un día más envuelto en la incertidumbre total. Mientras todas las miradas se posan en ... Podemos, que no desvela el sentido del voto clave de sus cuatro diputados –una abstención facilitaría su tramitación–, el Congreso, a petición de Junts, pospuso a este miércoles la votación de la iniciativa para que esta no coincidiera con el segundo aniversario de los atentados de Hamás que causaron 1.195 muertos el 7 de octubre de 2023, iniciando un conflicto catalogado ahora por la ONU como «genocidio» por parte del Gobierno de Benjamín Netanyahu. La embajada hebrea en Madrid había tachado la elección de la fecha –que depende de la Junta de Portavoces– de «inhumana y aberrante». Moncloa se defendió alegando que «no hubo maldad» y lo achacó a un descuido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  3. 3 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  4. 4

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  5. 5 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»
  6. 6 «Estamos desconcertados y sorprendidos con lo sucedido»
  7. 7 La nao Santa María llega por primera vez a San Sebastián este martes: «Embarca en la historia»
  8. 8

    Los 70.000 despidos en el automóvil alemán ponen en alerta a las empresas de Euskadi
  9. 9 Fallece en Barcelona la ilustradora irundarra Mai Egurza
  10. 10

    Euskadi busca nombre para sus Cercanías tras recibir la transferencia del transporte por tren

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los socios de Sánchez presionan a Podemos por el embargo: «O la humanidad o los genocidas»

Los socios de Sánchez presionan a Podemos por el embargo: «O la humanidad o los genocidas»