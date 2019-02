Sémper apuesta por dar «un impulso» a Donostia y dice tener las «manos libres» para pactar El presidente del PP guipuzcoano, Borja Sémper. / UNANUE El candidato del PP a la Alcaldía quiere centrar la campaña en la ciudad, por encima del momento político «hiperventilado» y «tenso» AXEL GUERRA San Sebastián Miércoles, 20 febrero 2019, 14:19

El candidato del PP a la Alcaldía de San Sebastián, Borja Sémper, ha apostado este miércoles por dar un «impulso» a la ciudad y ha asegurado tener las manos libres para pactar después de las elecciones municipales que se celebrarán el 26 de mayo. Sémper ha realizado estas declaraciones, en un local de coworking en Egia, durante la presentación de un manifiesto en el que se compromete a situar la ciudad de San Sebastián «al margen de cualquier interés o estrategia política». A la pregunta de si esto significa que tendrá las manos libres para posibles pactos después del 26-M su respuesta ha sido tajante: «Sí». Después de unos segundo ha ampliado su mensaje «sin pretender resulta pretencioso, resulta creíble en mí».

Sémper ha señalado que es «consciente» de las dificultades que afronta con este proyecto, del contexto y la situación política, pero también «de la ventana de oportunidades» que hay para su candidatura. A este respecto, el Sociómetro publicado este miércoles por el Gobierno Vasco apunta a que el Partido Popular perdería uno de los tres concejales que tiene en la actualidad en el Ayuntamiento de San Sebastián. «Probablemente todos los candidatos de todas las elecciones se presenten diciendo que van a ganar. Es parte del manual de comunicación política, pero creedme, aun a riesgo de parece ingenuo, que sí puedo ser Alcalde de Donostia», ha señalado convencido. «Me lo creo profundamente. Y me lo creo más después de que en los últimos meses haya podido apretar el acelerador al compartir ideas de San Sebastián y compartirlas con gente que tiene mucho que decir sobre la ciudad y una actitud crítica», ha insistido.

Para conseguir su propósito, Sémper ha asegurado que durante este campaña «no» se va a «vestir o disfrazar» de nada de lo que no es. «A lo largo de los últimos años he intentado mantener un perfil propio que me lleve a hablar con honestidad y defender lo que creo, aunque a veces me pudiera perjudicad en lo personal o en mi carrera política», ha indicado. Esta actitud la considera «un activo» porque en unas elecciones municipales «y más en San Sebastián» ese perfil supone una oportunidad.

Las comicios locales se celebrarán el 26 de mayo y un mes antes, el 28 de abril, los generales un aspecto que no pasa inadvertido para el aspirante popular. «Va a influir. Vamos a vivir en un contexto hiperventilado mayor al de los últimos meses y hay un riesgo de contaminar el debate local», ha advertido. Ante esta situación solo ve dos opciones: «Aceptarlo y ver por dónde te lleva la marea o intentar, y creo que lo voy a conseguir, singularizar y preservar el debate sobre San Sebastián de otros que son importantes o interesantes, pero que no son tan necesarios como reflexionar y hablar sobre lo que unos y otros proponemos para nuestra ciudad», ha expuesto antes de adelantar el que pretende que sea el eje del debate municipal: «A través del liderazgo, de la valentía sin complejos, la manera en la que San Sebastián puede tener un futuro mejor. Es sobre lo que quiero hablar en campaña electoral», ha afirmado.

En este sentido, el presidente del PP guipuzcoano ha advertido del riesgo que, a su juicio, corre San Sebastián de «morir de éxito» y ha utilizado una imagen para explicarlo. «Hay dos formas de pinchar un globo. Una con alfiler y otra dejando que el aire se escape poco a poco. Es lo que le ocurre a Donostia. Por ejemplo, si no nos damos cuentas de que va a envejeciendo y que hay que crear políticas específicas para cuidar a nuestros mayores; si no somos conscientes de que la foto es preciosa pero que nuestros jóvenes se marchan por falta de oportunidades laborales... este ciudad tiene riesgos a futuro. Nos quedaremos con la fotografía e impediremos que San Sebastián lidere la red de ciudades».

Respecto al resto de candidatos que le van a acompañar en la plancha del PP, Sémper ha reconocido que corren tiempos «difíciles» para que la gente se acerque a la política. «Veo lo que anuncian otros partidos y no me parece nada novedoso», ha dicho. «Estoy trabajando en ello». El calendario electoral administrativo da de plazo hasta mediados de abril para completar las listas, un plazo que el alcaldable va a dedicar para completar su plancha con gente «con la misma visión de San Sebastián, es lo único que voy a pedir». En este sentido, ha ido un un paso más allá y, sin dar nombres, ha asegurado que va a intentar que sea una lista «coherente, sensata, de gente con formación y preparada, pero que sobre todo aporte ambición, talento y alegría». También se ha mostrado abierto a contar con independientes, «porque no soy sectario. Voy confeccionar la lista sin pedir el carné a nadie».