Sánchez presiona a los populares con la quita de la deuda y los anticipos a cuenta

Miguel Ángel Alfonso Madrid Domingo, 2 de marzo 2025, 20:34 | Actualizado 21:00h. Comenta Compartir

La polémica por la condonación de una parte de la deuda de las comunidades aprobada el miércoles pasado en el Consejo de Política Fiscal y ... Financiera (CPFF), con el plantón de los 14 consejeros autonómicos del PP, promete no dejar de arreciar pese a que esta semana estará marcada por una escasa actividad parlamentaria en el Congreso. Este domingo, en un acto del PSOE en Murcia, Pedro Sánchez volvió a cargar contra los populares por su «oposición» a una medida que estos consideran una «concesión» a Cataluña y confía en que terminarán respaldando. «El PP hoy dice que no y mañana dirá que esta idea ha sido suya. No tienen remedio», subrayó.

Mientras el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo apuesta por una reforma del sistema de financiación autonómico en profundidad, el líder de los socialistas retó a las comunidades gobernadas por los populares a decir 'no' tanto a la quita como a los anticipos a cuenta –cifró esta cantidad en 10.000 millones– que el grupo parlamentario popular en el Congreso tumbó junto a Junts y a Vox cuando se votó el decreto ómnibus el pasado 22 de enero. Anticipos que, como avanzó este domingo este periódico, el Gobierno desafía a las comunidades a pedirlos. «Hace pocas semanas dijeron 'no' a las entregas a cuenta, los que luego dicen que el Gobierno tiene que dar más financiación autonómica. Sé cómo termina esta película, al igual que la revalorización de las pensiones: dicen primero que no y luego dirán sí», zanjó el presidente. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, volvió este domingo a rechazar esta quita de deuda. «No es una condonación, es una condena que volverá a recaer en la espalda de los contribuyentes», afirmó la baronesa del PP, antes de comparar la medida con la ley de amnistía. «Os vais a tragar las deudas de los nacionalistas por solidaridad. ¿Se puede tener la cara más dura?», recalcó durante un acto de su partido.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión