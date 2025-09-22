Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Nueva York. EP

Sánchez se ofrece a los estudiantes de Columbia como contraejemplo de Trump

El presidente del Gobierno carga en la universidad neoyorkina contra el «doble rasero» hacia Gaza, defiende la inmigración como motor de crecimiento económico y apela a la libertad de expresión y credo

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:52

Pedro Sánchez defiende que, con su liderazgo, España se ha convertido en un «faro» para muchos progresistas que, en todo el mundo, ven con angustia ... el avance de la ultraderecha y con ese mismo enfoque se sentó este lunes antes medio millar de estudiantes de la Universidad de Columbia, en Nueva York, para hablar de las recetas «progresistas» frente a los desafíos globales y para lanzar el mensaje de que no todo está perdido y para presentarse como ejemplo de líder alternativo a Donald Trump.

