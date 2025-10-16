Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sánchez, citado a comparecer en la comisión del 'caso Koldo' del Senado el 30 de octubre
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE

Sánchez, citado a comparecer en la comisión del 'caso Koldo' del Senado el 30 de octubre

«Esperemos que no haga lo mismo que Ábalos y Koldo. No puede callar», afirma la portavoz del PP en la Cámara alta, Alicia García

Álvaro Soto
María Eugenia Alonso

Álvaro Soto y María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:03

Comenta

Pedro Sánchez comparecerá en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado el jueves 30 de octubre, un día después del primer aniversario de la ... dana de Valencia a las 9 de la mañana, según ha anunciado este jueves la portavoz del PP en la Cámara alta, Alicia García. «Sánchez no puede callar. Tendrá que dar explicaciones en el Senado, con luz y taquígrafos, y deberá responder por lo que ha hecho, por lo que ha permitido y por lo que ha encubierto. Si no lo hace, España lo entenderá como una confesión«, ha asegurado García.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El negocio de una localidad guipuzcoanaa que prefiere abrir durante el paro por Palestina: «Nos parece más efectivo»
  2. 2 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  3. 3

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  4. 4

    Euskadi respalda a Palestina en calles y empresas
  5. 5 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  6. 6

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  7. 7 El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal»
  8. 8 Así suena la nueva canción de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: «Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido»
  9. 9 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  10. 10

    Cientos de personas cortan la entrada a San Sebastián con una sentada en favor de Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sánchez, citado a comparecer en la comisión del 'caso Koldo' del Senado el 30 de octubre

Sánchez, citado a comparecer en la comisión del &#039;caso Koldo&#039; del Senado el 30 de octubre