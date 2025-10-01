Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El pasado mes de julio se colocaron las placas en memoria de tres policías Pujante, Peralta y Orenes, asesinados por ETA frente al cuartel del Loiola. JOSÉ MARI LÓPEZ

San Sebastián colocará una placa para recordar al coronel de Infantería Diego Fernández-Montes, asesinado por ETA en 1978

Sumarán 36 los memoriales instalados por el Ayuntamiento donostiarra para honrrar a las víctimas del terrorismo y la violencia política

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:11

El Ayuntamiento de San Sebastián colocará este sábado, 4 de octubre, una placa en memoria del coronel de Infantería retirado Diego Fernández-Montes Rojas, asesinado ... por ETA el 17 de septiembre de 1978. Con este acto que tendrá lugar a la altura del número 1 de la calle Miramar, junto a la Delegación del Gobierno Vasco sumarán 36 las placas que el Consistorio ha colocado en la ciudad dentro de la iniciativa impulsada hace dos legislaturas para dar visibilidad en el espacio público a las víctimas del terrorismo y la violencia política.

