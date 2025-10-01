San Sebastián colocará una placa para recordar al coronel de Infantería Diego Fernández-Montes, asesinado por ETA en 1978

El Ayuntamiento de San Sebastián colocará este sábado, 4 de octubre, una placa en memoria del coronel de Infantería retirado Diego Fernández-Montes Rojas, asesinado ... por ETA el 17 de septiembre de 1978. Con este acto que tendrá lugar a la altura del número 1 de la calle Miramar, junto a la Delegación del Gobierno Vasco sumarán 36 las placas que el Consistorio ha colocado en la ciudad dentro de la iniciativa impulsada hace dos legislaturas para dar visibilidad en el espacio público a las víctimas del terrorismo y la violencia política.

El acto tendrá lugar a las 12 del mediodía en la calle Miramar, junto a la delegación del Gobierno Vasco. Como en otras ocasiones, consistirá en un sencillo homenaje de reconocimiento en el que participarán el alcalde de Donostia, Eneko Goia, representantes de los grupos municipales del Ayuntamiento y familiares de las víctimas.

El coronel de Infantería retirado Diego Fernández-Montes de 63 años y natural de Ciudad Real era padre de 9 hijos trabajaba en la Delegación donostiarra del Ministerio de Cultura en la calle Miramar. Aquel 17 de diciembre de 1978, de madrugada, se dirigía a la citada delegación para trabajar cuando dos miembros del comando Gamboa de ETA abrieron fuego contra él. Los terroristas le esperaban y le dispararon en cuanto entró en el edificio. La víctima quedó gravemente herida e intentó refugiarse en los portales del edificio. Los terroristas huyeron con la ayuda de un tercer etarra, que les esperaba con un automóvil. Fernández-Montes fue encontrado por el portero del edificio y trasladado a la residencia Nuestra Señora de Aránzazu, donde fue sometido a una operación de tres horas, pero falleció en la mañana del día siguiente debido a la gravedad de las heridas.

Hasta el momento, se han colocado 35 placas en homenaje a 28 víctimas de ETA, Juan Maria Araluce, José María Elícegui Díez, Antonio Palomo Pérez, Luis Francisco Sánz Flores, Alfredo García González, Gregorio Ordóñez Fenollar, Francisco Martín González, Fernando Múgica Herzog, Rafael Garrido Gil, Daniela Velasco Domínguez de Vidaurreta, Daniel Garrido Velasco, Miguel Paredes, Elena Moreno, Eugenio Olaciregui Borda, Francisco Javier Gómez Elosegi, José Ángel Santos, Josu Leonet, Juan de Dios Doval Mateos, Miguel Ángel Iñigo Blanco, Juan Antonio Marcos González, Manuel Orcera de la Cruz, Antonio Pastor, Moisés Cordero, Lorenzo Motos Rodríguez, Santiago Oleaga Elejabarrieta, Ginés Pujante y Juan Bautista Peralta Miguel Orenes; 3 de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, Enrique Cuesta, Antonio Gómez y Juan Manuel García Cordero; una del Dril, Begoña Urroz Ibarrola; una del Batallón Vasco Español, María José Bravo del Valle; y dos por acción policial, Joseba Barandiaran Urkola y Mikel Zabalza Garate.