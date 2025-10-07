Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente de Indra, Ángel Escribano, junto a sus números dos. R. C.

Robles se planta ante Indra y ya estudia acciones legales por los «sucesivos retrasos» del 8X8

La ministra manifiesta su preocupación al presidente de la multinacional en una reunión de alta tensión por el futuro del blindado y su programa de 2.500 millones

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 7 de octubre 2025, 20:20

Comenta

No hay marcha atrás. Uno de los programas de defensa estrella del Ministerio de Defensa, el de los blindados 8x8, valorado en 2.500 millones ... de euros, está en el aire y Margarita Robles ha decidido poner pie en pared. En un comunicado de apenas un párrafo, la titular del departamento ha trasladado a la cúpula directiva de Indra su preocupación por los «sucesivos retrasos» en la entrega de los vehículos 'Dragón' para el Ejército de Tierra y ha avanzado que el ministerio ya estudia la posibilidad de emprender acciones legales -«se reserva las acciones oportunas», recoge la nota oficial- por el incumplimiento de los plazos del contrato.

