Torra reconoce la labor de Forn, Trapero y los Mossos en el 17A 01:06 El presidente de la Generalitat, Quim Torra. / Efe El presidente de la Generalita ha pedido disculpas por si en algún momento las víctimas de los atentados no se han sentido acompañadas AGENCIAS Madrid Viernes, 17 agosto 2018, 09:58

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha manifestado hoy su «sincero» reconocimiento a los profesionales de los Mossos y de seguridad, sanidad y emergencias en el 17A por su «vocación de servicio», así como al exconseller de Interior, Joaquim Forn, «injustamente» en prisión, y al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero.

En una declaración institucional en Palau con motivo del primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), Torra ha señalado que Cataluña ha «salido más reforzada y unida» como sociedad «pacífica, tolerante» y como «tierra de acogida».

El presidente de la Generalitat ha pedido disculpas por si en algún momento las víctimas de los atentados no se han sentido acompañadas: «Si la Generalitat ha fallado me gustará revisarlo, estoy a su disposición».

Por su parte, Puigdemont ha subrayado la cohesión de la sociedad catalana: «De las cosas que se pueden extraer es que hay una actitud en el conjunto de la sociedad catalana que hace que en un contexto como este la sociedad resista bien y aproveche para cohesionarse».

Puigdemont ha criticado que los Mossos d'Esquadra no tuvieran ningún aviso sobre el imán Es-Satty y que no haya habido voluntad política para investigar los vínculos entre éste y el CNI: «Es grave que un año después no haya habido la mínima decencia y respeto a las víctimas por parte del parlamento español de poner en marcha la comisión de investigación».

«¿Por qué esta información vital se ocultó a la policía catalana? La policía no tenía la información, y la tendría que haber tenido. Si no tiene las herramientas adecuadas no podemos prestar el servicio debido en un derecho fundamental en democracia, que es la seguridad», ha añadido Puigdemont.

Sánchez pide unidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirma hoy, primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils, que «la unidad de toda la sociedad española nos hace fuertes contra el terror y la barbarie».

«Este 17A y siempre, estaremos en Barcelona junto a las víctimas, solidarios con su dolor, unidos en el recuerdo», asegura en su cuenta oficial de Twitter el presidente del Ejecutivo.

Asimismo, añade: «Firmes ante la sinrazón del terrorismo. Barcelona ciudad de paz, España país de PAZ», concluye.

El mensaje se acompaña de una foto con el lema «Siempre con las víctimas».

Pedro Sánchez asiste junto a los Reyes a los actos de recuerdo y solidaridad con las víctimas de los atentados de Cataluña del 17A, acompañado también de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.