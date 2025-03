El PSOE impugna la lista del PP en Madrid por la presencia de Cantó

A. A. Viernes, 2 de abril 2021, 16:02 | Actualizado 19:07h. Comenta Compartir

El PSOE ha registrado este viernes una denuncia ante la Junta Electoral Provincial de Madrid en la que impugna la candidatura del PP a las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo. El motivo, argumentan los socialistas, es que la candidatura de los populares incluye como número 5 a Toni Cantó, uno de los exdirigentes de Ciudadanos que se ha pasado al PP después de la fallida moción de censura en la Región de Murcia.

La presencia de Cantó en las listas del PP ha estado envuelta en la polémica desde que se anunció su salto a la formación conservadora. El actor primero renunció a su cargo como responsable del partido liberal en la Comunidad Valenciana por sus discrepancias con la presidenta del partido, Inés Arrimadas. Días después, se sumó a la causa del adversario dentro del centro-derecha.

Cantó argumentó su abandono de Ciudadanos en la necesidad de arrebatar el poder a la izquierda, algo que no sucederá, según su criterio, bajo el mando Arrimadas. También anunció su abandonó de la política para regresar a su carrera como actor. Pocos días después, el PP nacional anunció a bombo y platillo su fichaje para las listas en la Comunidad de Madrid, algo que no gustó, ni mucho menos, a Díaz Ayuso.

Sea como fuere en el ámbito político, la candidatura de Cantó la decidirá la Junta Electoral. Según establece la ley electoral de la Comunidad de Madrid, no puede votar en los comicios ni es elegible quien no lleve empadronado en la región al menos los dos meses anteriores a la convocatoria electoral. Y Cantó no cumple este requisito. No obstante, la misma norma autonómica contempla resquicios por los que el ex dirigente de Ciudadanos podría ser aceptado en la candidatura de la formación conservadora. La Junta electoral decidirá.