El PSE-EE dice a Urkullu que «de poco sirve apelar a la pluralidad» si solo reconoce las aspiraciones nacionalistas Mendia aboga por «los grandes acuerdos» y asegura que su partido no va a abdicar de su «responsabilidad» de lograr un pacto para el nuevo estatus MACARENA TEJADA Jueves, 20 septiembre 2018, 16:13

Idoia Mendia ha abogado por «los grandes acuerdos» en su intervención en el pleno de política general de este jueves. Tras citar al lehendakari Ramón Rubial, que decía que «su aspiración era que todo aquel que vive en nuestro país, haya nacido o no en él, se pueda sentir protegido», la secretaria general del PSE-EE ha insistido en la necesidad de construir esos acuerdos «desde el reconocimiento mutuo, desde la asunción de las diferencias, desde el respeto a la legalidad, la liberta, la igualdad, la justicia y la solidaridad». También desde «las ganas de sumar», que, según ha asegurado, siguen teniendo los socialistas.

Tras asegurar que el PSE-EE «no va a dimitir nunca de esa voluntad de construir un país juntos» ni va a abdicar de su «responsabilidad» de lograr un acuerdo para el nuevo estatus, ha afirmado que «no es responsabilidad del presidente Pedro Sánchez arreglar lo que aquí no se ha sabido encauzar». Así, Mendia ha aludido a los emplazamientos que el lehendakari Iñigo Urkullu ha realizado a Sánchez durante su intervención en el pleno para que cumpla el Estatuto, reconozca la plurinacionalidad y emprenda un camino confederal en el Estado. La líder socialista ha dicho a Urkullu que «de poco sirve invitar al acuerdo si hoy ya se da por cerrado un modelo. De poco sirve apelar a la pluralidad si el modelo que se ofrece solo recoge las aspiraciones de una parte de la sociedad». «Usted defiende un modelo conferederal», ha señalado dirigiéndose al lehendakari, «yo defiendo el federal. Y estamos en uno autonómico que solo se puede cambiar si reformamos la Constitución. Si no es así, lo que ahora plantea solo generará esa frustación de la que usted y nosotros queremos huir», ha declarado.

Mendia ha hecho hincapié en que los socialistas seguirán comprometidos «con garantizar la pluralidad que tanto enriquece», pero ha advertido de que se ahora estrena «un curso político en el que volverán las citas con las urnas», y en la Cámara vasca «va a haber mucha tentación de pensar más en algún voto que se pueda arañar que en algún derecho que se pueda conquistar». «Mi grupo, pase lo que pase en los próximos meses, seguirá buscando conciliar voluntades sobre los mínimos que suman a toda la sociedad para impedir que los máximos de una parte de esa sociedad perjudiquen a la ciudadanía. Entre el todo o la nada existe un enorme cauce en el que cabemos todos, y es el que hemos trabajado y seguiremos empeñados en trabajar», ha añadido.

Además, ha señalado que lo que el Departamento de Trabajo tiene sobre la mesa son «una batería de actuaciones concretas y evaluables» que «merecen el acuerdo con los agentes sociales». En esta línea, ha destacado que será «histórico el día que consigamos renovar nuestro proyecto de convivencia para mejorar la vida de la gente» que sea «para nacionalistas y no navionalistas, vengan de donde vengan y se sientan como se sientan». «Y creemos que es posible hacerlo», ha sentenciado