El PP augura «dos años difíciles» y exige a Urkullu que «rectifique» el acuerdo estatutario con EH Bildu A lo largo de treinta minutos, el presidente del PP en Euskadi ha censurado el «juego de regate» de Urkullu y ha acusado directamente al PNV de no querer comprometerse a largo plazo AINHOA MUÑOZ Jueves, 20 septiembre 2018, 16:34

La intervención de Alfonso Alonso en la tribuna del Parlamento Vasco ha puesto en evidencia la distancia que separa al PP del PNV desde que los cinco diputados jeltzales contribuyesen a desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa. «A nosotros ya nos dan por amortizados», ha criticado desde el minuto uno el líder de los populares vascos.

A lo largo de treinta minutos, el presidente del PP en Euskadi ha censurado el «juego de regate» de Iñigo Urkullu y ha acusado directamente al PNV de no querer comprometerse a largo plazo. «Su discurso me ha preocupado y decepcionado», le ha espetado al lehendakari. Alonso, que ha utilizado el mayor grueso de su tiempo para realizar una crítica mordaz a la gestión política del Gobierno Vasco -desde el sistema educativo, al reto demográfico o las políticas de empleo-, no ha dejado pasar la oportunidad para ensalzar los frutos que la colaboración entre PNV y PP han dado en la primera mitad de la lesgislatura para advertir después que las bases del nuevo estatus pactadas con EH Bildu solo llevarán a Euskadi a la «división» y al «empobrecimiento». «Dé un paso atrás, rectifique. Trabaje por una convivencia plural y donde nadie sea ciudadano de segunda por las ideas que defienda», ha remarcado Alonso.

A su juicio, el PNV tendrá que elegir el camino a seguir: «Será imposible satisfacer al mismo tiempo las expectativas de Bildu o Podemos y las nuestras». Una advertencia de Alonso para recordar al Gobierno de Urkullu que la Administración vasca ha gozado en estos dos últimos ejercicios de unos Presupuestos gracias a la abstención de los nueve parlamentarios del PP. Aun así, Alonso ha acusado a los jeltzales de moverse únicamente por réditos electorales. «¿Por qué no deja sus intereses electorales? No convierta a los ciudadanos en rehenes de sus ideas soberanistas», ha insistido.

El exminsitro de Sanidad ha finalizado su primera intervención en el pleno de política general para avisar a Urkullu de que aún le quedan dos años por delante para acabar con esta legislatura y que podría «torcerse» la estabilidad política si «cambia» de socios a la hora de pactar. «Le auguro dos años difíciles. Si lo quiere evitar, debe enmendarse a fondo». No obstante, el PP ha querido dejar una puerta abierta: «Si aspira -le ha dicho a Urkullu- a ganar nuestra confianza para algo, queremos hechos. Aunque la realidad nos dice, por desgracia, que tozudamente los hechos invitan al pesimismo», ha zanjado.