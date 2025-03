Un proyecto de renovables en Alava reabre las tensiones en Bildu con la dimisión de tres ediles

Los proyectos de energías renovables siguen provocando problemas internos y contradicciones en EH Bildu. La dirección de la coalición soberanista asume la necesidad de avanzar ... en su desarrollo, debido a la crisis energética, de forma ordenada y contando con los municipios. Pero ese giro estratégico sigue chocando con el malestar de parte de sus bases, alineadas con los movimientos ecologistas que se oponen a estos proyectos. El último ejemplo se ha vivido en la pequeña localidad alavesa de Arratzua-Ubarrundia, donde tres de sus concejales han dimitido por la «frustración» de no poder parar un macroproyecto solar.

Lo sucedido en este municipio colindante con Vitoria de 1.000 habitantes y con alcaldesa del PNV demuestra que la coalición tiene un problema, aunque ayer el portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, culpó al Gobierno Vasco de la situación por «no hacer un despliegue ordenado» de los planes de renovables. ElGobierno Vasco y la empresa Solaria tienen pensado impulsar un parque con 90.000 paneles, que se enfrenta a un importante rechazo vecinal que canaliza, en gran medida, la plataforma 'Proiektu Honi Ez'. Este colectivo acusa a EH Bildu de «perder el norte» con su «política de moqueta» y de ser una «marca blanca» del PNV. E insinuó que «la dirección política» de la coalición soberanista quería imponer a sus concejales que votasen a favor del proyecto. En este contexto, los tres ediles de Arratzua Ubarrundia han presentado su dimisión recordando que han tratado de parar el proyecto, que representan a EH Bildu pero que «también participan activamente en diversas plataformas populares» y que se presentaron a las elecciones para dar «un nuevo enfoque a la transición energética».

Lo sucedido en Arratzua llega apenas un mes después de que en Oion parte de la ciudadanía mostrase su malestar por el aval del Ayuntamiento –gobernado por la izquierda abertzale– a un parque eólico. Los representantes de la coalición soberanista argumentaron que no les quedaba más remedio si no querían cometer un delito de prevaricación, una defensa que no convenció a los vecinos que salieron a la calle con pancartas de 'Bildu traidores'.

En Gipuzkoa, de momento las tensiones internas no han derivado en dimisiones, aunque han obligado a ayuntamientos de EH Bildu como Azpeitia o Zestoa, donde se proyecta un parque eólico de la multinacional noruega Statkraft, a hacer equilibrios. A conjugar la necesidad de buscar alternativas de energías renovables ante la crisis energética con el respeto al medioambiente y aminorar el impacto en los montes de estas instalaciones.

Ley de Cambio Climático

Esta situación evidencia la compleja situación en la que se encuentra EH Bildu y lo complicado que es, como suele admitir el propio Arnaldo Otegi, «gestionar nuestras contradicciones». Y es que a finales de 2022, EH Bildu presentaba su apuesta por una nueva «estrategia energética». Un documento en el que advertía de la dependencia que vive Euskadi, que abogaba por reducir el consumo y por lograr un autoabastecimiento del 75% para 2045 gracias, básicamente, al uso de las renovables. El texto situaba la fotovoltaica y la eólica como «claves en la transición», y aunque abogaba por un desarrollo controlado, también reconocía que «será necesario contar con centrales de generación eólica de cierta envergadura». EH Bildu apoyó hace un año en el Parlamento Vasco la Ley de Cambio Climático que habían pactado PNV y PSE, para tener una base legal que le sirviera para hacer pedagogía interna entre sus bases, de momento sin éxito.

El portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, pidió al Gobierno Vasco «que se ponga las pilas» y proceda a un despliegue ordenado de las energías renovables. Criticó que se ponga a los ayuntamientos «a los pies de los caballos» y se cargue a sus espaldas la responsabilidad de los proyectos, cuando «no tienen competencias y eso genera desasosiego».