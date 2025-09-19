El presidente visita la sede central del grupo Mondragon
En las instalaciones de la corporación se ha reunido con el directivo, Pello Rodríguez, antes de la cita con el lehendakari Pradales
Diego Fernández Tortosa
San Sebastián
Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:07
Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, ha visitado este viernes la sede central del grupo Mondragon antes de su reunión con el lehendakari, ... Imanol Pradales. En este breve encuentro ha conversado con el presidente de la corporación, Pello Rodríguez Zabaleta.
Durante esta visita, Illa ha aprovechado para asistir a la planta de Mondragon Assembly, con la que tuvo relación durante su papel de ministro de Sanidad entre 2020 y 2021. Esta compañía, especialista en el sector de equipos y líneas automáticas de ensamblaje, envió en 2020 cuatro máquinas fabricadas en sus plantas de China (tres para Euskadi y una que recayó en el Gobierno central) que permitieron fabricar mascarillas durante la pandemia del Covid-19.
Durante la visita también estaban presentes responsables de Laboral Kutxa, con la intención de sondear la posibilidad de abrir nuevas sucursales en Barcelona, uno de los objetivos de la entidad bancaria.
