Pradales templa la tensión entre PNV-PSE: «No estamos siempre de acuerdo, pero reforzamos lo que nos une»

El lehendakari, Imanol Pradales, se ha afanado este viernes en subrayar la unidad entre PNV y PSE, socios de coalición en el Gobierno Vasco. Los ... dos partidos han marcado en los últimos días posiciones encontradas por el posible traspaso a Euskadi del Puerto de Pasaia, pero el lehendakari ha querido dejar de lado la confrontación y enviar un claro mensaje: «Somos dos partidos diferentes y es normal que no estemos siempre de acuerdo, pero hemos acordado reforzar lo que nos une».

Pradales ha reiterado que la coalición supone «que los diferentes lleguen a entendimientos y que tomen responsabilidades para gobernar durante 4 años». Y se ha agarrado a que ambos partidos pusieron en marcha el año pasado, al inicio de la legislatura, «un programa común al servicio de la ciudadanía». Estas explicaciones llegan apenas dos días después de las palabras del secretario general del PSE, Eneko Andueza, quien desveló que había reprochado al lehendakari que no consensuara con los socialistas los últimos diez documentos enviados a Madrid para completar las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika.

El mismo día en el que el líder de los socialistas vascos habló sobre esa reunión, las Juntas Generales de Gipuzkoa evidenciaron los diferentes planteamientos de PNV y PSE. Mientras la diputada general jeltzale, Eider Mendoza, defendía las bondades de que la gestión del Puerto de Pasaia recalase por completo en manos de la Administración vasca, la diputada de Movilidad, Azahara Domínguez, se mostraba en contra de que la dársena perdiese la condición de «puerto de interés general» y de que eso no sucediese con Bilbao. «¿Quieren que se convierta en un puerto deportivo?», preguntaba al ala jeltzale del Gobierno foral asegurando que con este movimiento el puerto perderá competitividad.

Además, el lehendakari ha trasladado este mensaje en un punto del pleno que poco tenía que ver con las tensiones sucedidas entre los socios del Gobierno Vasco. Estas palabras se han dado cuando el lehendakari respondía a la portavoz de Vox, Amaia Martínez, sobre «la normalización en la política vasca de una coalición (EH Bildu) que todavía legitima el terrorismo criminal de ETA», según la parlamentaria del partido de extrema derecha.