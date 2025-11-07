Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lehendakari Imanol Pradales charla con el consejero socialista Mikel Torres. Rafa Gutiérrez

Pradales templa la tensión entre PNV-PSE: «No estamos siempre de acuerdo, pero reforzamos lo que nos une»

El lehendakari despeja el choque provocado por el posible traspaso del Puerto de Pasaia y se remite al «programa común» de jeltzales y socialistas

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:00

El lehendakari, Imanol Pradales, se ha afanado este viernes en subrayar la unidad entre PNV y PSE, socios de coalición en el Gobierno Vasco. Los ... dos partidos han marcado en los últimos días posiciones encontradas por el posible traspaso a Euskadi del Puerto de Pasaia, pero el lehendakari ha querido dejar de lado la confrontación y enviar un claro mensaje: «Somos dos partidos diferentes y es normal que no estemos siempre de acuerdo, pero hemos acordado reforzar lo que nos une».

