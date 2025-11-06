Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El lehendakari Imanol Pradales y el secretario general del PSE, Eneko Andueza, en el Parlamento Vasco. Igor Martin

Andueza reprochó a Pradales en una reunión que no consensuara el documento de traspasos

Insiste en que la transferencia del Puerto de Pasaia responde a los «intereses del PNV» y que, en otras circunstancias, podrían haber ayudado en la negociación

Ander Balanzategi
Jorge Sainz

Ander Balanzategi y Jorge Sainz

San Sebastián

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

El secretario general del PSE, Eneko Andueza, reprochó en una reunión al lehendakari Imanol Pradales que el ala jeltzale del Gobierno Vasco no consensuara junto ... a los socialistas el documento de traspasos entregado al Ejecutivo central para cerrar antes de final de año el Estatuto de Gernika. Esa conversación se produjo en un encuentro celebrado el pasado 9 de octubre en el Parlamento Vasco al que también se unieron el consejero socialista de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, y la consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena. Fue a partir de ese momento cuando ambos partidos, que conforman coalición de gobierno en Euskadi, las tres diputaciones y ayuntamientos, iniciaron una batalla declarativa a favor y en contra del traspaso a Euskadi del Puerto de Pasaia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»
  2. 2 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  3. 3

    «Hay muchísima evidencia sobre la seguridad de la melatonina»
  4. 4 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  5. 5

    Gipuzkoa reorganiza su red de acogida ante la creciente llegada de menores migrantes
  6. 6

    Condenado a 26 años de cárcel el masajista de Altza por agredir sexualmente a tres menores
  7. 7

    La frecuencia de Cercanías aumenta un 27% desde el viernes tras acabar la obra del túnel de Gaintxurizketa
  8. 8 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  9. 9 El plato guipuzcoano que Joseba Arguiñano define como «el más tradicional del País Vasco»
  10. 10 Derbi de guante blanco en la grada e insultos a los vascos y Bultzada en El Sardinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Andueza reprochó a Pradales en una reunión que no consensuara el documento de traspasos

Andueza reprochó a Pradales en una reunión que no consensuara el documento de traspasos