Andueza reprochó a Pradales en una reunión que no consensuara el documento de traspasos

El secretario general del PSE, Eneko Andueza, reprochó en una reunión al lehendakari Imanol Pradales que el ala jeltzale del Gobierno Vasco no consensuara junto ... a los socialistas el documento de traspasos entregado al Ejecutivo central para cerrar antes de final de año el Estatuto de Gernika. Esa conversación se produjo en un encuentro celebrado el pasado 9 de octubre en el Parlamento Vasco al que también se unieron el consejero socialista de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, y la consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena. Fue a partir de ese momento cuando ambos partidos, que conforman coalición de gobierno en Euskadi, las tres diputaciones y ayuntamientos, iniciaron una batalla declarativa a favor y en contra del traspaso a Euskadi del Puerto de Pasaia.

El último episodio de este capítulo se produjo ayer cuando Andueza aseguró, en el programa 'En Jake' de ETB, que el documento de transferencias se ha elaborado de forma «unilateral para defender los intereses del PNV. Exclusivamente por la consejera (Ubarretxena)». En la reunión que Andueza mantuvo con Pradales, según ha podido saber este periódico, el líder socialista trasladó a Pradales y a Ubarretxena que la forma de actuar «no había sido oportuna» y que de haber actuado de otra manera el propio PSE podría haber ayudado en las negociaciones para lograr las transferencias. En todo caso, fuentes socialistas apuntan que no se les consultó y que eso mismo «ya había pasado antes».

Fue una reunión casi improvisada, un jueves en la que se celebraba pleno, en el Parlamento Vasco entre Andueza, Pradales, Torres y Ubarretxena. Esta última había convocado a primera hora de ese día un desayuno informativo con los periodistas para desgranar algunos detalles de los diez últimos documentos que el Gobierno Vasco había entregado al ministro Ángel Víctor Torres con el objetivo de completar el Estatuto de Gernika antes de final de 2025, como dicta el acuerdo de investidura de Sánchez firmado entre PNV y PSOE. Allí, Ubarretxena explicó que se había pedido la descatalogación del título de «interés general» del Puerto de Pasaia para que la gestión quedase en manos de Euskadi y devolver la dársena al «top10» de los puertos del Estado. Ese anuncio, que no gustó nada a los socialistas, desencadenó aquella reunión en la Cámara legislativa.

Desde Lehendakaritza no dieron mayor importancia a las críticas de Andueza y trasladaron a este periódico que la propuesta inicial de cada competencia la trabaja en un primer momento el departamento de Ubarretxena para enviársela al Gobierno central y que, tras recibir el 'feedback de Madrid, se trabaja conjuntamente con el departamento del Ejecutivo autonómico al que competa cada transferencia, en este caso Industria. «Es una fórmula habitual», aclaran. Y reiteran que «no se está haciendo nada que no venga recogido en el programa de gobierno» que firmaron PNV y PSE tras las elecciones autonómicas del 2024.

Las duras críticas de Andueza, que vuelven a aflorar discrepancias entre los dos socios del Ejecutivo de Vitoria, las pronunció el líder de los socialistas vascos tras criticar que la consejería de Gobernanza de Maria Ubarretxena, encargada de negociar en Madrid los traspasos, insista en pedir la desclasificación del Puerto de Pasaia como de «interés general» para que la gestión recaiga en Euskadi, algo que rechazan los socialistas.

«Cuestiones nucleares»

En este sentido, Andueza insistió en que «hay una necesidad de trabajar de manera conjunta». «Hay cuestiones en las que, evidentemente, mantenemos discrepancias, como el caso del Puerto de Pasaia o la transferencia de aeropuertos, y el PSE no ha participado en la elaboración de esos documentos», reiteró Andueza. «No sé –continuó en alusión al PNV– qué persigue esa parte del Gobierno a la hora de hacer esas cosas de manera unilateral; yo creo que defiende más los intereses propios del PNV que del conjunto del Gobierno Vasco», apuntó. «Entendemos que son cuestiones nucleares para este país y, desde luego, lo identitario no puede anteponerse al interés general del conjunto de la ciudadanía vasca», zanjó.

Precisamente, la próxima semana se celebrará una nueva reunión en Madrid para abordar el traspaso de las competencias pendientes. Una cita en la que se espera la primera respuesta del Ejecutivo central a la propuesta de Euskadi para completar íntegramente el Estatuto de Gernika, que el departamento de Autogobierno ha recogido en diez documentos que ya se remitieron al ministro Ángel Víctor Torres y que ahora Andueza denuncia que no han sido consensuados con los socialistas vascos.