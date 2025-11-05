Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El socialista José Ignacio Asensio y la jeltzale Eider Mendoza hoy en las Juntas. Royo

La Diputación vuelve a escenificar su division sobre el traspaso de Pasaia: «¿Quieren que se convierta en un puerto deportivo?»

Los dos partidos que conforman el Gobierno foral, PNV y PSE, demuestran en las Juntas su alejamiento total respecto al posicionamiento sobre la posible transferencia

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:14

Comenta

La oposición ha vuelto a retratar que PNV y PSE, partidos que forman coalición en el Gobierno foral de Gipuzkoa, defienden planteamientos totalmente enfrentados sobre ... el traspaso del Puerto de Pasaia a Euskadi. Dos interpelaciones presentadas por EH Bildu y PP en el pleno celebrado este miércoles en las Juntas Generales han llevado a la diputada general jeltzale, Eider Mendoza, a apuntalar la férrea defensa de su partido a favor de la transferencia, mientras que, la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, la socialista Azahara Domíguez, ha advertido de los efectos que podría causar la retirada de la catalogación de «interés general» a la dársena: «¿Quieren que Pasaia se convierta en un puerto deportivo?».

