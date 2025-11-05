La Diputación vuelve a escenificar su division sobre el traspaso de Pasaia: «¿Quieren que se convierta en un puerto deportivo?»

La oposición ha vuelto a retratar que PNV y PSE, partidos que forman coalición en el Gobierno foral de Gipuzkoa, defienden planteamientos totalmente enfrentados sobre ... el traspaso del Puerto de Pasaia a Euskadi. Dos interpelaciones presentadas por EH Bildu y PP en el pleno celebrado este miércoles en las Juntas Generales han llevado a la diputada general jeltzale, Eider Mendoza, a apuntalar la férrea defensa de su partido a favor de la transferencia, mientras que, la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, la socialista Azahara Domíguez, ha advertido de los efectos que podría causar la retirada de la catalogación de «interés general» a la dársena: «¿Quieren que Pasaia se convierta en un puerto deportivo?».

El Ejecutivo del lehendakari Imanol Pradales negocia con el Gobierno de Pedro Sánchez que el Puerto de Pasaia pase a manos vascas dentro del acuerdo que PNV y PSOE tienen para los traspasos pendientes del Estatuto de Gernika antes de final de año. Mendoza ha defendido en las Juntas, a capa y espada, que el «hay que darle un impulso industrial» a esas instalaciones y que «ese compromiso no llega desde el Estado». Es más, ha recordado que la inversión del Gobierno central en Pasaia apenas llega al 2,5% del total y que «es necesario realizar una gestión más eficaz y cercana».

La diputada general, que ha respondido a las críticas del portavoz del PP en las Juntas Generales, Mikel Lezama -contrario al traspaso del puerto a Euskadi-, ha recordado que el Estatuto de Gernika lleva «46 años de retrasos» y que el Gobierno central «solo suelta las competencias cuando se ve con el agua al cuello». Y le ha trasladado al popular la siguiente pregunta: «Queremos el traspaso del puerto para darle un impulso o no?». Además, ha pedido a Lezama que no tenga «una visión centralista» y que no entre en «agravios comparativos» con Bizkaia.

Pero no ha sido solo el PP quien se ha preguntado por qué el Gobierno Vasco pide la descatalogación de Pasaia como puerto de «interés general» y no lo hace con el de Bilbao. También el socio de gobierno, el PSE. Azahara, en respuesta a EH Bildu, ha lamentado que «no es verdad», como justifica el Ejecutivo autonómico, que Pasaia no cumpla con los requisitos para ser puerto de interés general. «Esa es la máxima catalogación dentro del sistema portuario español, y perder esta categoría supondría reducir su atractivo para los operadores, limitar su capacidad de desarrollo y, en definitiva, debilitar la competitividad de nuestro territorio», ha explicado.

Además, Domíguez ha explicado que eso «no es algo que diga yo, o que defienda mi partido. No. Basta con escuchar a las y los trabajadores del puerto, que han asistido con preocupación a las noticias en torno a la intención de descalificar el puerto, al temer que lo que está detrás de esta decisión es una clara apuesta por la dársena de Bilbao, al que podría quedar supeditado el puerto guipuzcoano».

Y ha resaltado que, «si tantos beneficios va a tener para la economía vasca su desclasificación, no entendemos cómo una parte del Gobierno Vasco no defiende con el mismo ímpetu y determinación la desclasificación del puerto de Bilbao, sobre lo cual solo hemos escuchado una tímida reclamación».

«Machacona estrategia»

Lezama ha criticado que el PNV «ha llevado en nombre de todos los vascos a Madrid su machacona estrategia de empequeñecernos, de hacernos menos, de manosear más y controlarlo todo para el Puerto de Pasaia». Y le ha preguntado a Mendoza si «es mejor que Pasaia se descabalgue de los Puertos del Estado y afronte en solitario todos los servicios que actualmente ofrece gracias a su catalogación, en el marco europeo y global».