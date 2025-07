Pradales reúne esta vez al Gobierno Vasco al completo en un «encierro de trabajo de todo el día» en Ajuria Enea

Seis meses después del primer retiro que organizó el lehendakari, Imanol Pradales, en un lugar «tranquilo» de Euskadi con los diez consejeros del PNV para ... hacer balance de los seis primeros meses de su Ejecutivo y engrasar la agenda para 2025, una cita que molestó a la parte socialista del ejecutivo por no estar incluidos en el encuentro, el pasado viernes Imanol Pradales reunió, esta vez a todo el gabinete, en un «encierro de todo el día» en Ajuria Enea.

María Ubarretxena, portavoz del Ejecutivo vasco de PNV-PSE, lo ha confirmado este lunes. Según ha explicado, el pasado viernes todas las consejeras y consejero tuvieron una jornada con el lehendakari. «Fue un encierro de todo el día, con comida incluida en Ajuria Enea, en la que hicimos balance del primer año», ha detallado. En el encuentro, cada consejero expuso «el descargo» de su departamento, se hizo así balance del año y se expusieron las líneas estratégicas a trabajar de cara al año que viene. «Fue un día de trabajo normal con todos los consejeros. Nuestra relación es muy buena y trabajamos en equipo», ha explicado Ubarretxena.

En esta ocasión no han quedado excluidos el vicelehendakari Mikel Torres y los otros cuatro consejeros del PSE. Tras el retiro del pasado enero y la polémica por no incluir a todos los miembros del gabinete, Lehendakaritza ya explicó que no descartaba organizar en el futuro nuevas sesiones de trabajo de este estilo ya con el Gobierno en pleno. Esta idea de retiro o encierro durante un día entero, muy popular en el ámbito de la empresa privada, la había puesto en práctica Pradales con sus respectivos equipos cuando estaba al frente del departamento foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial en la Diputación Foral de Bizkaia.

Esta herramienta de construcción de equipos en empresas, denominada 'team building' se refiere a un conjunto de actividades diseñadas para mejorar la cohesión, comunicación y colaboración entre los miembros de un equipo de trabajo. Para los socialistas, este tipo de encuentros sin distracciones, compromisos forzosos de agenda ni teléfonos móviles, «cojean», según expresaron entonces, si el equipo no está al completo. En aquella ocasión, la cita fue comunicada por el lehendakari al vicelehendakari socialista, Mikel Torres, cuando ya estaba organizada y en marcha, al margen del socio minoritario.